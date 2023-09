Gabon : qui est Luther Steeven Abouna Yangui, le nouveau DG du Trésor Public ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 28 septembre 2023 sous la présidence du Général de brigade Brice Oligui Nguema a enregistré une vague de bouleversements au sein de l’administration publique. C’est notamment le cas au sein de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) avec la nomination de Luther Steeven Abouna Yangui en remplacement de Franck Yann Koubdje.

En effet, nommé en conseil des ministres ce jeudi 13 juin 2019, Franck Yann Koubdje cède sa place à une personnalité très connue au sein de l’administration publique gabonaise. Et pour cause, le nouveau patron du Trésor public fait un retour mérité au sein d’une Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor qu’il connait très bien pour y avoir passé 16 ans.

Le retour à la maison Trésor pour Luther Steeven Abouna Yangui

Inspecteur central du Trésor de formation, le nouveau DGCPT a occupé, tour à tour, les fonctions de chef de service des correspondants à la direction de la programmation des ressources et des règlements, de directeur adjoint de la dépense, de directeur de la dépense et de trésorier central. Par la suite, il sera nommé, en février 2019, directeur général des Caisses de stabilisation et de péréquation (CAISTAB), avant de prendre les rênes de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) sept mois plus tard.

Titulaire d’un diplôme d’études Supérieures spécialisées en gestion et administration d’entreprises (DESS) obtenu à l’Institut National des Sciences de Gestion en 2003 et du diplôme de l’École supérieure de Commerce de Dakar, option audits finances et contrôle de gestion obtenu en 2022, Luther Steeven Abouna Yangui dispose sans aucun doute d’une expertise avérée notamment en matière de gestion des finances publiques. Notons que dans le cadre de ce nouveau challenge, il sera secondé par Anicet Mbadinga, lui aussi issu de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.