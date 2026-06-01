Derniers articlesPOLITIQUE

PLFR 2026 : Franck Nguema salue la décision de préserver les « filets sociaux »

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 17h15min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Dans un contexte économique marqué par des contraintes budgétaires croissantes, le gouvernement est confronté à un exercice particulièrement délicat à travers le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026. L’exécutif a en effet présenté, lors du Conseil des ministres du 22 mai, un budget révisé à la baisse afin de tenir compte des réalités financières du pays. Malgré cette réduction des dépenses publiques, les autorités ont fait le choix de préserver les mécanismes de protection destinés aux populations les plus fragiles, une orientation qui suscite des réactions favorables au sein de la classe politique.

Parmi les voix qui saluent cette décision, figure Franck Nguema, auteur d’un essai consacré à la lutte contre la pauvreté. L’ancien ministre des Sports s’est félicité de la volonté affichée par le chef de l’État de maintenir les dispositifs d’aide sociale malgré les restrictions budgétaires. « Le projet de loi de finances rectificative que le gouvernement vient d’adopter en Conseil des ministres consacre une réduction importante du budget de l’État. Malgré ce budget révisé à la baisse, le chef de l’État a demandé explicitement qu’on préserve les filets sociaux », a-t-il déclaré, estimant que cette orientation témoigne d’une attention particulière portée aux couches les plus vulnérables.

Les filets sociaux au centre de sa réflexion

Cette question occupe d’ailleurs une place centrale dans l’ouvrage intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon ». Présenté comme un outil d’aide à la décision publique, cet essai aborde les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés de nombreux citoyens. L’ancien membre du gouvernement y défend notamment un assainissement rigoureux des finances publiques à travers une lutte renforcée contre la corruption et une meilleure gestion des ressources de l’État.

Pour Franck Nguema, la réforme de la gouvernance publique ne saurait être dissociée de la protection des plus démunis. Il estime que les économies réalisées grâce à une gestion plus efficace pourraient être réinvesties dans des programmes de redistribution ciblés, fondés sur un fichier fiable des ménages bénéficiaires. Selon lui, le budget consacré à la protection sociale pourrait atteindre les 240 milliards de FCFA, un niveau certes encore inférieur aux standards observés en Afrique du Sud par exemple, mais correspond déjà à la moyenne observée en Afrique subsaharienne où le taux atteint les 2% du PIB contre 0,5% actuellement au Gabon. Pour Franck Nguema, cette augmentation permettrait de renforcer l’accompagnement des populations gabonaises les plus exposées à la précarité.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 17h15min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Tennis de table : succès total pour l’Open de Chine 2026

1 juin 2026 à 14h51min

Gabon : pénurie de sardine sur les marchés locaux

1 juin 2026 à 14h29min

Suède : les mariages entre cousins interdits à partir de juillet

1 juin 2026 à 13h23min

Tenue traditionnelle : les acteurs de la mode consultés par Paul Kessany 

1 juin 2026 à 13h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page