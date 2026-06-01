PLFR 2026 : Franck Nguema salue la décision de préserver les « filets sociaux »

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Dans un contexte économique marqué par des contraintes budgétaires croissantes, le gouvernement est confronté à un exercice particulièrement délicat à travers le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026. L’exécutif a en effet présenté, lors du Conseil des ministres du 22 mai, un budget révisé à la baisse afin de tenir compte des réalités financières du pays. Malgré cette réduction des dépenses publiques, les autorités ont fait le choix de préserver les mécanismes de protection destinés aux populations les plus fragiles, une orientation qui suscite des réactions favorables au sein de la classe politique.

Parmi les voix qui saluent cette décision, figure Franck Nguema, auteur d’un essai consacré à la lutte contre la pauvreté. L’ancien ministre des Sports s’est félicité de la volonté affichée par le chef de l’État de maintenir les dispositifs d’aide sociale malgré les restrictions budgétaires. « Le projet de loi de finances rectificative que le gouvernement vient d’adopter en Conseil des ministres consacre une réduction importante du budget de l’État. Malgré ce budget révisé à la baisse, le chef de l’État a demandé explicitement qu’on préserve les filets sociaux », a-t-il déclaré, estimant que cette orientation témoigne d’une attention particulière portée aux couches les plus vulnérables.

Les filets sociaux au centre de sa réflexion

Cette question occupe d’ailleurs une place centrale dans l’ouvrage intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon ». Présenté comme un outil d’aide à la décision publique, cet essai aborde les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés de nombreux citoyens. L’ancien membre du gouvernement y défend notamment un assainissement rigoureux des finances publiques à travers une lutte renforcée contre la corruption et une meilleure gestion des ressources de l’État.

Pour Franck Nguema, la réforme de la gouvernance publique ne saurait être dissociée de la protection des plus démunis. Il estime que les économies réalisées grâce à une gestion plus efficace pourraient être réinvesties dans des programmes de redistribution ciblés, fondés sur un fichier fiable des ménages bénéficiaires. Selon lui, le budget consacré à la protection sociale pourrait atteindre les 240 milliards de FCFA, un niveau certes encore inférieur aux standards observés en Afrique du Sud par exemple, mais correspond déjà à la moyenne observée en Afrique subsaharienne où le taux atteint les 2% du PIB contre 0,5% actuellement au Gabon. Pour Franck Nguema, cette augmentation permettrait de renforcer l’accompagnement des populations gabonaises les plus exposées à la précarité.