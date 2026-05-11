Gabon : SOVAPROAT décroche 25 millions FCFA pour accélérer son industrialisation

Ecouter l'article

Basée à Franceville, la Société de Valorisation et de Production des Produits Agricoles et du Terroir (SOVAPROAT) vient de réaliser une levée de fonds de 25 millions de FCFA auprès du Gabon Angel Investor Network (GAIN). Une opération stratégique destinée à renforcer ses capacités industrielles et à porter les produits du terroir gabonais vers les marchés africains, européens et asiatiques.

L’écosystème entrepreneurial gabonais enregistre une nouvelle opération de financement dans le secteur agro-industriel. La Société de Valorisation et de Production des Produits Agricoles et du Terroir (SOVAPROAT), implantée à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, a annoncé ce 11 mai 2026 avoir bouclé une levée de fonds de 25 millions de FCFA auprès du Gabon Angel Investor Network (GAIN).

Structurée sous la forme d’une prise de participation au capital complétée par un compte courant d’associé convertible, cette opération marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de l’entreprise spécialisée dans la transformation des produits agricoles et forestiers non ligneux du Gabon.

À travers ses marques « Valeur Absolue » pour les produits alimentaires et apicoles, et « Oila Lentseghet » pour les cosmétiques naturels, SOVAPROAT ambitionne de transformer les ressources locales en produits à forte valeur ajoutée capables de conquérir les marchés internationaux.

Transformer le terroir gabonais en levier économique

Pour Warren Kambogo Ngakoussou, président de SOVAPROAT, cette levée de fonds constitue un accélérateur stratégique. « Notre cœur de métier est la valorisation par la transformation. SOVAPROAT identifie, étudie et produit des essences locales pour les mettre en valeur sous divers formats transformés », a-t-il expliqué.

Une vue d’un espace SOVAPROAT © D.R.

L’entreprise entend désormais renforcer ses capacités industrielles, structurer son réseau commercial et préparer son expansion vers l’Afrique subsaharienne, l’Europe et l’Asie. Une ambition qui s’inscrit dans les discours récurrents sur la nécessité pour le Gabon de transformer localement ses matières premières plutôt que de les exporter à l’état brut.

Dans son portefeuille figurent déjà des infusions naturelles, des huiles culinaires, des épices, des produits dérivés de l’ananas, du miel ainsi que des huiles essentielles et produits cosmétiques élaborés à partir d’ingrédients locaux.

Le GAIN mise sur l’agro-industrie gabonaise

Du côté du GAIN, cette opération illustre la volonté des investisseurs privés gabonais de soutenir des projets à fort potentiel de transformation économique.

« Avec SOVAPROAT, nous accompagnons un entrepreneur qui valorise concrètement les ressources naturelles gabonaises et crée des produits à forte valeur ajoutée pour des marchés locaux et internationaux », a déclaré Fabrice Nze-Bekale, président du GAIN.

Une vue d’une parcelle à Franceville © D.R.

Au-delà du financement, cette initiative met en lumière l’émergence progressive d’un modèle d’investissement basé sur les « business angels » au Gabon, encore peu développé comparativement à d’autres économies africaines.

Dans un contexte où la diversification économique demeure un défi majeur pour le pays, cette opération apparaît comme un signal encourageant pour le secteur agro-industriel gabonais, souvent confronté à des difficultés de financement, de transformation et d’accès aux marchés internationaux.

Reste désormais à SOVAPROAT à transformer cet investissement en véritable levier de croissance industrielle, dans un environnement économique où les ambitions de souveraineté alimentaire et de valorisation du terroir gabonais sont de plus en plus mises en avant par les autorités.