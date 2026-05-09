Incident à la commanderie : Aubameyang écarté du groupe de l’OM !

Ecouter l'article

L’Olympique de Marseille s’enfonce un peu plus dans une crise institutionnelle et sportive sans précédent. Alors que le club phocéen tentait de retrouver une cohésion interne via une mise au vert de quatre jours au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, l’initiative a viré au fiasco total. Selon des sources internes, la dernière nuit du stage a été marquée par de graves incidents impliquant plusieurs cadres du vestiaire.

Ce jeudi soir, l’ambiance studieuse recherchée par la direction a laissé place à un climat de « colonie de vacances » débridée. Des dégradations matérielles ont été constatées dans l’enceinte. Il s’agit entre autres des lits déplacés, de chambres retournés et, fait plus grave, un extincteur entièrement vidé dans la chambre d’un dirigeant. Ce comportement, jugé inadmissible par l’état-major olympien, se joint à la longue liste de maux qui rendent difficile le travail tactique d’Habib Beye.

Aubameyang, le symbole d’une cassure ?

La sanction est tombée le vendredi 8 mai 2026 selon les informations de RMC Sport. Pierre-Emerick Aubameyang, international gabonais aurait été écarté du groupe pour le déplacement crucial au Havre ce dimanche. Bien que titulaire lors de la récente déroute à Nantes, l’ancien du Barça, Dortmund et Arsenal paierait son implication présumé et son défaut de leadership lors de cette soirée de débordements. Certaines sources évoquent même que ce serait lui qui aurait aspergé un technicien avec un extincteur.

Septième de Ligue 1 et désormais officiellement privé de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille semble avoir perdu le contrôle de son effectif. Aussi, cette mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang sonne comme un ultime aveu d’impuissance pour une direction en pleine reconstruction, incapable de maintenir la discipline dans un vestiaire désorienté. À deux journées du terme, Marseille n’en finit plus de se saborder. Gageons que les tensions s’apaisent et que le football reprend ses droits.