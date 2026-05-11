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Affaire Bilie-By-Nze : la décision sur sa liberté provisoire ce 12 mai !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 11h23min
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Me Moubembe et le président d'EPG Alain-Claude Bilie-By-Nze au terme de l'audience © D.R.
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Initialement actée pour le 8 mai 2026, l’audience relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a fait l’objet d’un renvoi d’office au lundi 12 mai. Saisie d’un appel contre l’ordonnance de placement en détention préventive, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Libreville devra statuer sur le maintien ou non de la détention préventive.

Ce report, qualifié de purement procédural par les sources judiciaires, est motivé par l’impératif de la notification des mémoires à la partie civile. En vertu du respect du principe du contradictoire, les écritures de la défense doivent être dûment communiquées à la partie adverse. En l’espèce, les conseils de Dame Baba Ramatou avant toute clôture des débats. Le litige porte sur une action en recouvrement d’une créance de 5 millions de FCFA

Bilie-By-Nze bientôt fixé sur son sort !

Du côté du parti Ensemble pour le Gabon (EPG), la rhétorique est celle de l’exception juridico-politique. La formation a d’ailleurs dénoncé une manœuvre qui serait dilatoire. Laquelle viserait à prolonger la détention d’un opposant. « Ce renvoi est symptomatique d’une dérive inquisitoire. Nos recours en nullité et nos demandes de mise en liberté se heurtent à une inertie procédurale préoccupante », a soutenu l’état-major du parti.

Une chose est sûre, l’audience du 12 mai sera décisive. Puisque les magistrats de la chambre d’accusation devront examiner si les conditions de la détention provisoire sont toujours réunies. Il s’agit entre autres de la préservation de l’ordre public voire le risque de collusion ou de fuite. Pour la défense, l’absence de dangerosité criminelle et les garanties de représentation de leur client devraient conduire à une mainlevée du mandat de dépôt, assortie. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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