Affaire Bilie-By-Nze : EPG appelle à une justice « sans instrumentalisation politique »

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Le parti Ensemble Pour le Gabon (EPG) a dénoncé, dans un communiqué publié le 9 mai 2026, le report au 12 mai de l’examen des recours introduits par les avocats d’Alain-Claude Bilie-By-Nze contre son placement sous mandat de dépôt et le rejet de sa demande de liberté provisoire. Le parti évoque des « manquements procéduraux » susceptibles, selon lui, d’affecter la crédibilité de l’État de droit.

L’affaire Alain-Claude Bilie-By-Nze continue d’alimenter les tensions politico-judiciaires au Gabon. Alors que les recours déposés par les conseils de l’ancien Premier ministre devaient être examinés ce vendredi 8 mai 2026 par la chambre d’accusation, le parti Ensemble Pour le Gabon affirme que l’audience n’a finalement pas pu se tenir.

Dans un communiqué rendu public ce 9 mai, la formation politique dirigée par les proches de l’ancien candidat à la présidentielle indique que les dossiers ont été renvoyés au 12 mai « aux fins de notification des mémoires à la partie civile, à la diligence du ministère public ».

EPG pointe des retards et des « manquements procéduraux »

Le parti affirme que cette formalité n’aurait toujours pas été accomplie par le procureur général, une situation qu’il juge préoccupante au regard des exigences d’un procès équitable.

Pour EPG, ce report soulève « de sérieuses interrogations quant au respect effectif du principe du contradictoire », présenté comme « au fondement de tout procès équitable et de toute justice impartiale ».

La formation politique estime que dans un dossier aussi sensible et suivi par l’opinion publique nationale et internationale, « chaque manquement procédural, chaque retard inexpliqué et chaque entorse aux garanties fondamentales alimentent inévitablement le doute sur la sérénité et l’impartialité de la procédure en cours ».

Cette nouvelle sortie intervient dans un contexte où plusieurs organisations politiques et acteurs de la société civile dénoncent régulièrement le traitement judiciaire réservé à certaines figures politiques critiques du pouvoir.

L’État de droit au centre des inquiétudes

Au-delà du cas personnel d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, EPG considère que « c’est la crédibilité même de l’État de droit qui se trouve mise à l’épreuve ».

Le parti appelle ainsi la chambre d’accusation à exercer sa mission « dans le strict respect des principes fondamentaux de justice, sans considérations politiques, sans pression et sans instrumentalisation des institutions judiciaires ».

Cette communication traduit une volonté claire de politiser davantage le débat autour de cette affaire, désormais perçue par les soutiens de l’ancien Premier ministre comme un symbole plus large des tensions autour des libertés publiques et de l’indépendance de la justice sous la Ve République.

Un appel au calme dans un climat de tension politique

Malgré la fermeté du ton employé, EPG appelle ses militants, sympathisants et « l’ensemble des citoyens attachés à l’État de droit » au calme, à la vigilance et au respect des lois de la République.

Le parti affirme demeurer « uni, digne et résolument attaché aux principes républicains », tout en mettant en garde contre une construction de la stabilité politique fondée, selon lui, sur « l’affaiblissement des libertés publiques » et « la mise à l’écart des voix dissidentes ».

À quelques jours de la nouvelle audience annoncée pour le 12 mai, cette affaire continue ainsi de prendre une dimension hautement politique, dans un climat où les questions relatives aux garanties judiciaires et aux libertés fondamentales occupent une place croissante dans le débat public gabonais