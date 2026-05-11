Gabon : Proparco et SETRAG franchissent une nouvelle étape dans la poursuite de la modernisation du réseau ferroviaire

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A l’occasion du sommet Africa Forward de Nairobi, Proparco et la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), concessionnaire du réseau, ont signé un protocole d’accord (MoU) portant sur le financement du Projet de Modernisation et de Sécurisation du Transgabonais, en présence des actionnaires de la SETRAG : Eramet Comilog (51%), Meridiam (40%) et l’Etat gabonais (9%).

Ce projet de financement, soutenu par Proparco et la Société financière internationale (SFI), d’un montant total de 225 millions d’euros, s’inscrit dans la phase III d’un programme ambitieux de rénovation des 648 km du Transgabonais, une infrastructure ferroviaire stratégique pour le transport de passagers, de fret et de minerais au Gabon.

Ce projet de financement intervient dans le cadre d’une approche coordonnée du groupe AFD, qui prévoit en parallèle un financement souverain de l’Agence Française de Développement (AFD) en appui à l’Etat gabonais, lequel doit aussi bénéficier du soutien de l’initiative européenne Global Gateway, à travers une subvention dédiée.

Ce partenariat public-privé illustre une coopération structurante au service du développement économique et social du Gabon. Dans des régions parfois dépourvues d’infrastructures alternatives, le Transgabonais représente une artère économique vitale pour le Gabon, supportant 20% du PIB Il assure également un service de transport public essentiel, contribuant à la cohésion sociale et au désenclavement des territoires.

Ce projet de financement a pour ambition de permettre à la SETRAG d’atteindre son plein potentiel opérationnel, d’achever le plan de renouvellement des infrastructures, d’assurer un service ferroviaire fiable au bénéfice de l’économie nationale et des populations dépendantes du réseau. Tout en renforçant la diversification des usages en faveur du transport de passagers et du fret hors secteur minier, il doit également contribuer à sécuriser l’acheminement du manganèse, un minerai critique, essentiel pour le développement économique mondial et pour la transition énergétique.

Le projet contribuerait à la réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment les ODD 8, 9, 10 et 13, et s’inscrit dans la stratégie de Proparco en faveur d’une économie durable, résiliente et inclusive.

La signature de ce protocole d’accord intervient en marge de l’Africa Forward Summit, rendez-vous international de haut niveau réunissant chefs d’État, acteurs publics et privés, entreprises et sociétés civiles afin d’accélérer les investissements, renforcer les partenariats économiques et financer des solutions concrètes aux défis du continent africain.

Françoise Lombard, Directrice générale de Proparco, a déclaré :

« En accompagnant la modernisation de ce réseau ferroviaire stratégique, Proparco contribue à la fois à la décarbonation du transport, au développement économique du Gabon et à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en dépendent. Ce projet illustre l’engagement de Proparco ainsi que la capacité du groupe AFD à soutenir des infrastructures durables, au cœur des économies locales et des enjeux de transition climatique, aux côtés de partenaires solides comme la SFI et l’Union Européenne à travers l’initiative Global Gateway.»

Christian Magni, Directeur Général de la SETRAG, a déclaré :

« Ce projet de financement exprime la confiance de nos bailleurs dans la capacité de la SETRAG à poursuivre la modernisation et la sécurisation du Transgabonais, pour le bénéfice du Gabon et de ses habitants. A ce jour, sur les 648 km de la ligne, nous avons remplacé 400 km de traverses et 160 km de rails : un exploit compte tenu des défis techniques et géologiques de la ligne. Cet engagement de Proparco et de la SFI à nos côtés représente un encouragement extrêmement fort pour toutes nos équipes, qui se mobilisent au quotidien pour faire du Transgabonais un atout stratégique pour accompagner la politique de développement du Gabon et une référence logistique en Afrique Centrale. »