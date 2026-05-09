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Gabon : 37 collaborateurs d’OCT et d’AGL décorés pour leurs loyaux services !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 mai 2026 à 20h30min
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Photo de famille au terme du 1er mai à AGL Gabon et OCT © D.R.
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À l’occasion de la fête du travail célébrée tous les 1er mai, les Directions générales d’Africa Global Logistics (AGL) Gabon et d’Owendo Container Terminal (OCT), ont tenu à valoriser l’engagement de leurs agents. Placée sous le thème « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national», cette journée a permis de récompenser les bons et loyaux services de 37 de leurs collaborateurs.

Sous le signe de l’unité nationale, 37 agents ont été honorés pour leur engagement au service du développement logistique du pays. Cette journée mémorable pour ces agents dévoués a permis de transcender les simples réjouissances pour devenir un véritable plaidoyer en faveur de la reconnaissance du capital humain. De Libreville à Franceville, en passant par Port-Gentil, une vague de solidarité a traversé les agences du groupe. 

AGL et OCT des entreprises citoyennes !

Après un défilé haut en couleur ponctué par la fierté d’appartenance, le point d’orgue de la fête du travail à Africa Global Logistics Gabon et Owendo Container Terminal a été la remise des médailles du travail. En présence des autorités du Ministère du Travail, 37 collaborateurs ont vu leur fidélité et leur professionnalisme récompensés par des distinctions. On en dénombre 10 pour la médaille de bronze, 19 pour la médaille d’argent et 8 en médaille d’or qui correspondent respectivement à 10, 20 et 30 ans.

Instantané du défilé OCT et AGL avec ds engins de pointe © D.R.

À cette occasion, le Directeur Général d’AGL Gabon, a rappelé l’importance de ces distinctions. « Le 1er mai est un moment fort de reconnaissance envers celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, construisent la réussite de nos entreprises et contribuent activement au développement de notre pays. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à l’ensemble des récipiendaires, dont le parcours, la loyauté et l’exemplarité constituent une véritable source d’inspiration pour tous. », a indiqué Patrick Gerenthon.

Cette initiative qui cadre avec la vision légaliste et humaine d’AGL Gabon et OCT en font d’emblée des entités convaincues que l’épanouissement des collaborateurs est le moteur de la performance durable. Il va sans dire que l’hommage individuel a permis d’asseoir la vitalité d’un dialogue social qui se veut apaisé entre les directions et les agents. Notons que le choix d’une représentativité syndicale constructive témoignent également de l’intérêt porté par ces sociétés aux piliers de la stabilité sociale. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine pour une énième vague de talents salués.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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