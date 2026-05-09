Gabon–Djibouti : Oligui Nguema mise sur une diplomatie africaine de haute intensité

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En participant ce samedi 9 mai 2026 à la cérémonie d’investiture du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, réélu pour un sixième mandat, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son offensive diplomatique sur le continent. Après l’Angola, Djibouti devient une nouvelle étape d’une stratégie de rayonnement africain portée par la Cinquième République gabonaise.

À peine achevée sa visite d’État en Angola, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a poursuivi sa séquence diplomatique africaine en prenant part ce samedi 9 mai 2026 à Djibouti-ville à la cérémonie d’investiture du président Ismaïl Omar Guelleh. Réélu le 10 avril dernier avec 97,81 % des suffrages exprimés, le chef de l’État djiboutien entame ainsi un sixième mandat dans un contexte régional marqué par de fortes tensions géopolitiques dans la Corne de l’Afrique.

Pour Libreville, cette présence présidentielle revêt une portée stratégique. Selon les éléments de langage transmis à la presse partenaire par la présidence gabonaise, ce déplacement illustre « une diplomatie présidentielle de haute intensité, méthodique et résolument tournée vers l’Afrique ». Une manière pour le Gabon de la Cinquième République d’affirmer son retour progressif dans les grands rendez-vous diplomatiques continentaux.

Une présence diplomatique au-delà du simple protocole

Au-delà du cérémonial, la participation du chef de l’État gabonais traduit une volonté assumée de consolidation des relations Sud-Sud. La présidence gabonaise insiste sur le fait que « le Gabon assume pleinement sa place dans le concert des nations africaines », dans une logique de coopération renforcée entre États du continent.

Djibouti représente en effet un partenaire stratégique. Situé au débouché du détroit de Bab-el-Mandeb, passage clé du commerce maritime mondial, ce pays de la Corne de l’Afrique constitue un hub logistique et sécuritaire majeur. La stabilité institutionnelle incarnée par cette nouvelle investiture est perçue comme un facteur important pour les équilibres régionaux et les chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette séquence diplomatique intervient également dans un contexte où Libreville cherche à repositionner son influence sur les questions africaines. Après sa réintégration au sein des instances continentales, notamment l’Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité, le Gabon multiplie les signaux d’une diplomatie plus offensive.

Libreville et Djibouti veulent renforcer leur coopération

La présidence gabonaise met également en avant les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs secteurs stratégiques sont évoqués : économie bleue, développement portuaire, logistique régionale, formation des cadres administratifs et sécurité maritime.

« Les liens d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples gabonais et djiboutien sont anciens, profonds et appelés à se renforcer », souligne la communication présidentielle, qui présente ce déplacement comme un nouvel élan dans les relations entre Libreville et Djibouti.

Dans son discours d’investiture, Ismaïl Omar Guelleh aurait placé son nouveau mandat sous le signe du développement économique, de la modernisation des infrastructures, de l’emploi des jeunes et de l’éducation. Des priorités qui, selon Libreville, rejoignent les ambitions affichées par la Cinquième République gabonaise.

À travers cette présence à Djibouti, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit donc une stratégie de visibilité continentale visant à positionner le Gabon comme un acteur diplomatique actif, dans une Afrique en pleine recomposition géopolitique et économique.