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Gabon : vers une gouvernance de l’habitat optimisée avec le projet Scaddha !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 mai 2026 à 13h20min
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Photo de famille au terme de l'atelier d'évaluation du projet Scaddha © D.R.
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C’est à la salle de conférence de la Chambre de commerce de Libreville que s’est clôturé, le vendredi 8 mai 2026, l’atelier de validation des indicateurs du projet Système de collecte, d’Analyse et de diffusion des données de l’habitat (Scaddha). Un outil stratégique porté par le ministère de l’habitat et élaboré par une PME locale Geotopo Service qui promet d’optimiser la gestion foncière et immobilière grâce à la précision des données.

Mieux loger les Gabonais n’est plus seulement une intention politique, c’est désormais une question de méthode. D’ailleurs, le gouvernement Gabonais, sous l’égide du ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, un atelier de validation s’est tenu avec les experts du secteur. L’objectif visé par cette assise était de finaliser les outils de collecte du projet Système de collecte, d’Analyse et de diffusion des données de l’habitat.  

Scaddha quand l’expertise gabonaise sert l’intérêt de tous !

Au terme des travaux enrichissants déroulés sur une semaine, le Secrétaire général du ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre a rappelé la portée d’une telle initiative.« L’atelier que nous clôturons aujourd’hui constitue une étape importante dans la mise en place d’un outil stratégique, appelé à améliorer notre manière de collecter, d’organiser, d’analyser et de diffuser les données du secteur de l’habitat », a indiqué Rodrigue Ndoumadiamba. Par ailleurs, Essi Petty Joël, expert en systèmes d’information chez Geotopo Services a salué la main tendue à l’expertise nationale. 

Une vue de l’atelier d’évaluation du projet Scaddha © D.R.

Non sans marteler que la célérité et la rectitude des données topographiques sont précieuses pour atteindre les objectifs fixés dans le secteur de l’habitat en termes d’urbanisation. « Derrière chaque donnée, derrière chaque point sur la carte, se cache une politique publique qui pourra être mise en œuvre plus rapidement et de manière plus équitable », a-t-il souligné. L’alignement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) témoigne, une fois de plus et pas de trop, de l’intérêt des autorités gabonaises à travailler maintenant dans la main avec les partenaires du développement du Gabon.  

À ce propos, Eric Marcel Ntougou, représentant pays d’ONU-Habitat a réitéré le soutien dudit organe onusien. Et ce, en appuyant « les efforts du Gabon en faveur d’un secteur de l’habitat mieux structuré, plus résilient et davantage fondé sur des données fiables ». Faciliter la collecte d’informations sur le terrain,  sécuriser les données relatives au foncier et au logement et optimiser la prise de décision administrative grâce à des outils résilients sont autant de réalisations en perspective. L’événement s’est achevé par la remise des attestations aux experts et la transmission de la documentation technique par Géotopo.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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