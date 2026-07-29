Pont d’Ebel-Abanga : l’addition s’alourdit de 13 milliards de FCFA

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La facture ne cesse de s’allonger pour l’un des plus vastes projets d’infrastructures du pays. Selon les dispositions du projet de Loi de finances rectificative 2026, l’État s’apprête à contracter un nouvel emprunt de plus de 13 milliards de FCFA. Une enveloppe supplémentaire destinée à financer l’achèvement du pont d’Ebel-Abanga, dont les travaux ont démarré en mars 2025.

Dans le détail, l’article 80 du texte budgétaire autorise formellement l’Exécutif à négocier un crédit complémentaire exact de 13,11 milliards de FCFA. Cette somme permettra d’assumer les derniers coûts du marché attribué en 2023 au consortium européen réunissant BESIX, MBB et Matière.

Ce nouvel engagement financier vient s’ajouter à une addition déjà salée. Au début de l’année 2024, un premier prêt colossal de 74,8 milliards de FCFA avait en effet été négocié auprès de la banque allemande Deutsche Bank. Avec ce nouvel emprunt, l’effort financier total consenti par l’État pour cet ouvrage de désenclavement frôle désormais la barre symbolique des 88 milliards de FCFA.

Des interrogations persistantes sur la gestion budgétaire

Si l’Exécutif défend un investissement indispensable pour moderniser le réseau routier national et fluidifier les échanges internes, l’opération suscite des questions au sein de l’opinion. Alors que le degré d’exécution de l’enveloppe initiale demeure encore flou, aucune précision officielle n’a été apportée pour justifier le besoin de cette rallonge budgétaire en cours de chantier.

Ce manque de visibilité alimente les débats sur la maîtrise des coûts des grands projets publics. Entre impératif d’aménagement du territoire et gestion rigoureuse des deniers publics, le chantier d’Ebel-Abanga incarne tout le dilemme des grands travaux d’infrastructures : moderniser à tout prix, au risque de gonfler la dette nationale.