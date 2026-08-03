Gabon : 347 000 foyers à raccorder à l’électricité d’ici 2030

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Dans le cadre de la « Mission 300 », une ambition internationale portée conjointement par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour raccorder 300 millions d’Africains d’ici la fin de la décennie, le Gabon a fait le pari de l’accès universel. Pour matérialiser ce saut quantique sur son territoire, le pays doit étendre son réseau à 347 000 personnes supplémentaires d’ici 2030, selon les estimations fixées par le Pacte National de l’Énergie.

Cette stratégie nationale implique d’abord d’apporter le courant à 171 000 citoyens qui en sont aujourd’hui totalement privés, tout en absorbant les besoins créés par la croissance démographique à venir. Or, le véritable niveau de couverture nationale suscite un arbitrage méthodologique fondamental. Jusqu’à présent, la base de données de l’Objectif de développement durable 7 (ODD 7) des Nations unies créditait le Gabon d’un impressionnant taux d’accès de 94 %, un chiffre issu des enquêtes démographiques et de santé (EDSG-III 2019-2021) menées auprès des ménages.

Cependant, les technologies géospatiales viennent de réviser ce diagnostic. Une étude financée par la Banque mondiale, fondée sur l’observation de l’éclairage nocturne par satellite, révèle qu’en réalité, 18,3 % des bâtiments nationaux ne présentent aucune trace d’électrification. Cet écart saisissant entre le déclaratif et la réalité observée depuis l’espace contraint les autorités à ajuster leurs cibles cartographiques pour acheminer l’énergie là où elle manque réellement.

Le gouffre du secteur informel

Parallèlement à la construction de nouvelles lignes, Libreville doit affronter un chantier d’une ampleur inédite : la régularisation de 500 000 usagers connectés au réseau de manière informelle. Bien qu’ils disposent du courant dans leur quotidien, ces consommateurs n’apparaissent dans aucun registre officiel. Cette situation bancale alimente un niveau élevé de pertes techniques et financières pour le secteur de l’énergie, menaçant l’équilibre économique des investissements futurs.

Entre ajustement des métriques grâce au spatial, raccordements massifs à bâtir et intégration des branchements sauvages, le Gabon s’engage dans une véritable course contre la montre. Atteindre la neutralité d’exclusion énergétique en 2030 nécessitera une modernisation accélérée des infrastructures et un assainissement rigoureux des réseaux existants.