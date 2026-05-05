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Gabon : Oligui Nguema mise sur la diaspora et les influenceurs pour bâtir le pays

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h51min
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Photo de famille au terme de la rencontre entre le président Brice Oligui Nguema et des influenceurs © D.R.
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Ce lundi 4 mai 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience au Palais Rénovation une délégation de la diaspora et des influenceurs. Il était question lors de cette rencontre de définir les nouveaux axes de l’investissement national en s’appuyant sur ces acteurs du pays.

Dans le prolongement de l’inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, le Chef de l’État a choisi de s’adresser directement aux forces vives résidant à l’étranger ainsi qu’aux nouveaux relais d’opinion numériques. Cette audience, marquée par une atmosphère directe et pragmatique, visait à transformer les intentions de la diaspora en actions concrètes pour le développement du pays.

Un appel au retour et à l’investissement

Les membres de la diaspora présents ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l’essor du Gabon, non plus seulement par des transferts de fonds, mais par un transfert réel de compétences et la création d’entreprises. En réponse, le Président a exhorté ces talents expatriés à franchir le cap du retour définitif pour investir durablement dans la transformation de la nation.

De leur côté, les influenceurs ont mis en avant leur capacité de mobilisation auprès de la jeunesse et leur rôle dans la valorisation de l’image de marque du pays. Ils ont plaidé pour un accompagnement public plus structuré afin de donner une portée institutionnelle à leurs initiatives.

Le levier financier : La BCEG au cœur du dispositif

Pour soutenir ces ambitions, Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en lumière les outils financiers mis à la disposition des porteurs de projets. Le Chef de l’État a particulièrement insisté sur le rôle de la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG).

Véritable bras armé de la stratégie entrepreneuriale du gouvernement, cette structure propose des conditions de financement particulièrement attractives notamment des taux de remboursement fixé à 4% pour faciliter l’accès au crédit et un public cible en l’occurrence les jeunes entrepreneurs et les membres de la diaspora souhaitant lancer des initiatives structurantes.

Cette rencontre marque une étape clé dans la construction d’un partenariat renouvelé entre l’État et ses citoyens, qu’ils soient de l’intérieur ou de l’extérieur. En orientant le dialogue vers l’innovation et l’impact économique, la Présidence de la République entend faire de la jeunesse et de sa diaspora les piliers de la création de richesse et d’emplois pour les années à venir

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h51min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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