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Gabon–Djibouti : Oligui Nguema et Guelleh ouvrent un nouveau chapitre de coopération stratégique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 9 mai 2026 à 20h38min
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Brice Clotaire Oligui Nguema en tête à tête avec Ismaïl Omar Guelleh © D.R.
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En marge de la cérémonie d’investiture du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, le chef de l’État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a eu un entretien bilatéral avec son homologue. Défense, sécurité maritime, contribution carbone et coopération diplomatique ont dominé les échanges entre Libreville et Djibouti, dans un contexte de diplomatie africaine active portée par la Cinquième République gabonaise.

Au lendemain immédiat de sa visite d’État en Angola, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a poursuivi sa séquence diplomatique africaine ce samedi 9 mai 2026 à Djibouti. En marge de la cérémonie d’investiture du président Ismaïl Omar Guelleh, réélu pour un sixième mandat, le chef de l’État gabonais s’est entretenu en tête-à-tête avec son homologue djiboutien autour des grands axes de coopération entre les deux pays.

Selon les éléments communiqués par la présidence gabonaise, cet échange traduit la volonté de Libreville de donner « une dimension concrète à sa diplomatie panafricaine ». Au-delà du protocole, les deux dirigeants ont abordé plusieurs dossiers stratégiques liés à la sécurité, à la coopération maritime et aux enjeux multilatéraux.

Défense et sécurité maritime au cœur des échanges

Parmi les principaux sujets évoqués figure l’intensification de la coopération en matière de défense. Le Gabon et Djibouti, deux États côtiers confrontés à des enjeux croissants de sécurité maritime, souhaitent renforcer leur collaboration sur la sécurisation des côtes, la formation des forces de défense et les mécanismes de surveillance maritime.

Les échanges ont également porté sur la valorisation de la contribution carbone des États forestiers et maritimes, dans un contexte où les questions environnementales deviennent des leviers diplomatiques et économiques majeurs sur la scène internationale.

Les deux chefs d’État ont aussi réaffirmé leur convergence de vues sur les questions de paix, de sécurité et de développement, notamment au sein des instances internationales. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a salué l’engagement de Djibouti dans les missions de maintien de la paix ainsi que son rôle au Conseil de sécurité des Nations unies.

Une coopération appelée à franchir un nouveau cap

Cet entretien bilatéral s’appuie sur un socle déjà existant entre Libreville et Djibouti. Les deux pays disposent en effet de trois accords de coopération signés depuis 2013, que les autorités gabonaises souhaitent désormais consolider et élargir à de nouveaux domaines stratégiques.

À l’issue des échanges, le président gabonais a officiellement invité Ismaïl Omar Guelleh à effectuer une visite officielle ou d’État au Gabon. Un geste diplomatique fort qui marque la volonté des deux capitales de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales.

Cette séquence diplomatique s’inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement du Gabon sur l’échiquier africain. Après Luanda puis Djibouti, Libreville cherche à renforcer sa présence dans les espaces de décision continentaux et à multiplier les partenariats Sud-Sud autour des enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux.

À travers cette diplomatie d’action, le Gabon de la Cinquième République tente ainsi d’affirmer une nouvelle stature régionale, fondée sur une présence plus soutenue du chef de l’État dans les grands rendez-vous africains.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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