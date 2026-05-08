A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : 10 ans après, la digitalisation des services au stade embryonnaire !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 12h16min
1 520 Temps de lecture 1 minute
De gauche à droite, Pastor Ngoua, Ali Bongo Ondimba, Mark-Alexandre Doumba et Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
Ecouter l'article

Lancé en fanfare en 2015 sous l’ère Ali Bongo avec le plan « Gabon Numérique », le chantier de la dématérialisation des services publics semble s’être arrêté au stade des intentions aevc quelques réalisations. 11 ans plus tard, sous Brice Clotaire Oligui Nguema, le contraste entre le discours politique et la réalité du terrain reste flagrant dans la majorité des secteurs. Que des réunions préparatoires, des annonces de partenariats techniques mais une administration qui reste au format classique.

En 2015, l’espoir était pourtant permis pour les Gabonais qui espéraient que les procédures se passeraient plus fluidement en ligne. Les investissements dans la fibre optique (projet CAB 4) et l’organisation du Salon International de l’Économie Numérique avaient fini de faire germer cet idéal en potentielle réalité. Le Gabon affichait l’ambition de devenir un hub technologique régional. Étrangement, plus de 10 ans après on retombe dans ce narratif.

La 5eme République réellement dans la digitalisation ou non?

Comment expliquer qu’avec tant de campagnes de sensibilisation et d’annonces avec les mêmes administratifs, en 2026, l’usager gabonais navigue toujours dans un océan de papier ? Là où des pays comme le Maroc ont réussi le pari du « tout-numérique » pour les casiers judiciaires ou les actes d’état civil. Il faut se le dire sans risque de froisser les égo des dirigeants, le Gabon accuse un retard chronique. La preuve, au Trésor Public, les certaines opérations s’effectuent encore manuellement. 

Ce qui occasionne qu’en week-end les réseaux de corruption s’établissent notamment pour les forces de l’ordre qui ne peuvent plus envoyer des indélicats vers les services agréés pour le recouvrement des contraventions à payer au trésor public. Malgré la succession des régimes et la création de directions spécialisées, les résultats se font toujours attendre. Les emprunts obligataires s’enchaînent pour financer des projets structurels dont l’efficacité peine à être perçue par le citoyen lambda.

Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux réunions préparatoires ni aux effets d’annonce. Pour que le « Gabon Numérique » ne reste pas une coquille vide, les autorités de la 5eme République, dont Mark Alexandre Ndoumba pilote le département concerné, doivent transformer l’essai. Il faut intégrer que la matérialisation effective de la digitalisation des services ne doit plus être un luxe, mais une nécessité impérieuse pour la productivité nationale et la transparence du service public. Le temps des discours est terminé, celui de l’exécution doit enfin commencer.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 12h16min
1 520 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : les ministres de l’Habitat, de la Planification, et de l’Enseignement supérieur font le point des 100 jours

8 mai 2026 à 11h56min

Gabon : 222 millions de FCFA de financement de l’Union européenne pour renforcer la société civile 

8 mai 2026 à 11h48min

Gabon : 515 902 personnes en situation d’emploi en 2024

8 mai 2026 à 11h22min

Tenue africaine : les fonctionnaires Gabonais sollicitent une prime vestimentaire

7 mai 2026 à 20h00min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Orphelins du Sida : 90% des cas recensés en Afrique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Orphelins du Sida : 90% des cas recensés en Afrique
[#Reportage] PK12 : retour des embouteillages, des usagers ulcérés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] PK12 : retour des embouteillages, des usagers ulcérés
[#Reportage] Affaire Mbanié : en route vers un accord de coopération transfrontalière ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Affaire Mbanié : en route vers un accord de coopération transfrontalière !
[#Reportage] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées
[#VôVô] Paule Maroussia dite La Dame Mode Désigner Mode,consultante de structuration sectorielle 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#VôVô] Paule Maroussia dite La Dame Mode Désigner Mode,consultante de structuration sectorielle
[#MicroTrottoir] Tenues africaines, Faut-il octroyer une prime vestimentaire aux agents publics ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#MicroTrottoir] Tenues africaines, Faut-il octroyer une prime vestimentaire aux agents publics ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page