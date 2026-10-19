Gabon : l’épreuve des naissances multiples face au manque d’aides publiques

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Le 24 septembre 2026, le quotidien L’Union relayait l’appel à l’aide d’une jeune mère de triplés dans la province de la Ngounié. Confrontée aux difficultés financières et aux besoins matériels liés à la prise en charge de ses trois bébés, cette dernière a dû solliciter la solidarité publique. Une situation qui remet sur la table la question de l’accompagnement des familles confrontées aux naissances multiples, dont les besoins dépassent souvent les aides ponctuelles.

Au Gabon, les témoignages de familles ayant accueilli des jumeaux ou des triplés révèlent régulièrement les mêmes difficultés à savoir l’alimentation, soins, vêtements, couches et suivi médical représentent des charges importantes pour les parents. Les grossesses multiples peuvent également concerner des élèves, pour qui l’absence de soutien financier et familial peut compromettre la poursuite de la scolarité. Derrière chaque naissance multiple se pose donc la question de l’accompagnement social de la mère et des enfants, particulièrement lorsque les ressources du foyer sont limitées.

Une aide encadrée pour les agents publics

Pour les agents de l’État, un dispositif existe pourtant. La loi n°007/2017 du 9 août 2017 fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents de l’État et à leurs ayants droit prévoit, en son article 17, une prime de naissance versée après l’accouchement. En cas de naissance multiple, le texte précise qu’il est versé autant de primes qu’il y a d’enfants. Celle-ci fixée à 60 000 FCFA, concerne l’agent public ou l’épouse de l’agent public. Un mécanisme qui offre ainsi un soutien aux familles relevant de la Fonction publique, mais qui laisse en suspens la situation des populations ne bénéficiant pas de ce statut.

La question se pose alors pour les Gabonais économiquement faibles (GEF), les personnes sans emploi ou celles exerçant dans le secteur informel. Selon les chiffres de l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) publiés en 2026, le taux de chômage officiel s’établit à 17,4 % de la population active, tandis que le chômage des jeunes demeure particulièrement élevé. Dans ces conditions, l’arrivée simultanée de deux, voire trois enfants peut rapidement devenir une épreuve financière pour un foyer déjà fragile. Le recours aux appels à l’aide sur les réseaux sociaux ou dans les médias apparaît alors comme une solution de dernier recours pour certaines familles.

Pour une politique nataliste plus inclusive

Notons qu’au terme des assises du Dialogue national inclusif, la mise en œuvre d’une politique nataliste figurait parmi les orientations retenues. Reste désormais à traduire cette ambition en mesures concrètes, notamment pour les familles les plus vulnérables. Puisque, si la naissance de plusieurs enfants à la fois relève de la nature, leur prise en charge ne devrait pas dépendre uniquement des capacités financières des parents.

Une politique véritablement inclusive pourrait notamment mieux accompagner les mères en situation de précarité, les élèves confrontées à une grossesse multiple et les familles ayant besoin d’un soutien pour assurer l’alimentation, la santé et la scolarité des enfants. L’enjeu dépasse donc la seule question d’une prime, il s’agit de garantir aux enfants issus de naissances multiples des conditions de vie compatibles avec leur développement et leur avenir.