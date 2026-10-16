Libreville: l’IRM désormais en service au CHUL

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Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) renforce son plateau technique avec la mise en service de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) au sein de son service de radiologie. Annoncée officiellement par l’établissement ce 15 octobre 2026, cette avancée marque une nouvelle étape dans le développement des capacités diagnostiques de cette structure hospitalière de référence. Elle devrait notamment contribuer à faciliter l’accès des patients aux examens d’imagerie médicale spécialisés, indispensables à l’identification de certaines pathologies et à l’orientation des prises en charge.

L’arrivée de cet équipement représente un atout pour les professionnels de santé, qui disposent désormais d’un outil supplémentaire pour approfondir leurs investigations médicales. Contrairement à certaines techniques d’imagerie, l’IRM permet d’obtenir des images détaillées des organes et des tissus internes sans recourir aux rayonnements ionisants. Elle intervient notamment dans l’exploration du cerveau, de la moelle épinière, des articulations et de certains organes. Sa disponibilité au CHUL pourrait ainsi contribuer à améliorer les conditions de diagnostic, sous réserve des modalités d’accès à l’examen, de la disponibilité des équipes spécialisées et de la capacité de fonctionnement de l’appareil.

Un renforcement du plateau technique hospitalier

Cette mise en service s’inscrit dans la dynamique de modernisation du système de santé impulsée par les autorités gabonaises. Le CHUL la rattache notamment à la visite effectuée dans ses locaux par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le 12 août 2025. L’établissement présente cette réalisation comme une avancée significative pour ses capacités diagnostiques et pour l’amélioration de l’offre de soins. Le centre hospitalier a également exprimé sa reconnaissance aux autorités de l’État ainsi qu’aux différents acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet. Au-delà de l’acquisition d’un équipement de pointe, l’enjeu reste de garantir son utilisation effective au bénéfice des patients.

Si la disponibilité de l’IRM constitue une évolution importante pour le CHUL, son impact dépendra également des conditions pratiques de fonctionnement. Les délais d’obtention des rendez-vous, le coût des examens, la disponibilité des spécialistes et les modalités de prise en charge des patients seront déterminants pour mesurer les bénéfices de cette nouvelle offre. Pour les usagers, l’objectif est de pouvoir accéder plus facilement à des examens spécialisés et de bénéficier d’un diagnostic adapté à leur état de santé. Cette mise en service ouvre ainsi une nouvelle perspective pour le renforcement des soins hospitaliers à Libreville, à condition que cet équipement puisse répondre durablement aux besoins de la population.

