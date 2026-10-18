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Libreville : les brigades mobiles de la DGAE appelées à plus de rigueur

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 octobre 2026 à 10h40min
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Hôtel de ville de la commune de Libreville © D.R.
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À la mairie de Libreville, le renforcement de la discipline administrative se poursuit. Le 14 octobre 2026, le troisième adjoint au maire, Issa Malam Salatou, assurant l’intérim du deuxième adjoint chargé des Marchés, a rencontré les nouvelles équipes des brigades mobiles de la Direction générale des affaires économiques (DGAE). Cette séance de travail visait à rappeler aux agents leurs responsabilités sur le terrain, mais aussi à renforcer l’application de la réglementation municipale dans la gestion des activités commerciales.

En effet, ces brigades jouent un rôle important dans l’encadrement du commerce au sein de la capitale gabonaise. Leurs missions comprennent notamment le contrôle des activités commerciales, la vérification des autorisations d’exercer et des documents administratifs exigés. À cela s’ajoutent le suivi du respect des règles dans les marchés municipaux, ainsi que la lutte contre les occupations anarchiques du domaine public. Par ailleurs, les agents sont chargés de sensibiliser les commerçants aux dispositions réglementaires et de signaler les infractions constatées aux services compétents.

Discipline et transparence au cœur des exigences

Toutefois, l’efficacité de ces interventions repose également sur le comportement des agents municipaux. C’est pourquoi Issa Malam Salatou a insisté sur la nécessité de faire preuve d’exemplarité, d’intégrité, de discipline et de professionnalisme. Il a notamment rappelé que les opérations menées sur le terrain doivent respecter strictement les textes en vigueur et les procédures administratives établies. Au-delà des contrôles, cette exigence vise à garantir des interventions conformes aux règles et à préserver la crédibilité des services municipaux auprès des commerçants et des populations.

Canal_octobre

Un autre point majeur abordé au cours des échanges est la gestion des recettes municipales. À ce sujet, le responsable municipal a souligné que l’intégralité des fonds collectés lors des opérations de terrain doit être reversée au Trésor, conformément aux procédures en vigueur. Cette obligation constitue un levier essentiel pour assurer la transparence et la traçabilité des recettes issues des activités des brigades. Ainsi, à travers cette rencontre, la mairie entend renforcer leur encadrement, améliorer le suivi des activités commerciales et promouvoir une gestion plus rigoureuse des ressources municipales.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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