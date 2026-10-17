Médicaments : vérifier l’emballage et la date de péremption, deux réflexes essentiels

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La sécurité des médicaments passe aussi par la vigilance des consommateurs. Avant toute prise, vérifier l’état de l’emballage et la date de péremption constitue un geste simple, mais essentiel pour préserver sa santé. Même lorsqu’un médicament a été prescrit par un professionnel de santé, un dernier contrôle reste nécessaire. Un conditionnement endommagé ou un produit dont la date de validité est dépassée doit éveiller l’attention et conduire à demander conseil à un professionnel de santé.

Cette précaution prend tout son sens dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, dont les conséquences peuvent être graves. Un produit falsifié ou de mauvaise qualité ne présente pas uniquement un risque d’inefficacité. Il peut également aggraver une maladie, retarder la guérison ou exposer le patient à des complications. La vigilance doit donc s’exercer à chaque étape, depuis l’achat jusqu’à l’utilisation du médicament, en privilégiant les circuits d’approvisionnement autorisés et les conseils des professionnels de santé.

Faux médicaments : un danger pour la santé publique

C’est dans cette dynamique que la Direction de la Promotion de la Santé (DPS) s’est associée à la mobilisation du ministère de la Santé publique du Cameroun à l’occasion de la Journée africaine de lutte contre les faux médicaments, célébrée le 12 octobre 2026. Placée sous le thème « Faux médicaments, vrai danger. Ensemble, sécurisons la chaîne d’approvisionnement au Cameroun pour une meilleure CSU », cette édition met l’accent sur la nécessité de renforcer la sécurité tout au long du circuit du médicament. L’objectif est notamment de sensibiliser les populations aux risques liés aux produits falsifiés et de promouvoir des pratiques responsables.

Au-delà de cette mobilisation, la prévention repose également sur des gestes accessibles à tous. Examiner attentivement l’emballage, s’assurer qu’il est intact et vérifier la date de péremption avant toute prise permettent de réduire certains risques. En cas d’anomalie ou de doute sur l’authenticité d’un produit, il est préférable de ne pas l’utiliser sans avoir sollicité l’avis d’un professionnel de santé. La lutte contre les faux médicaments nécessite ainsi une vigilance collective, associant autorités sanitaires, professionnels de santé, acteurs de la distribution et consommateurs. La sécurité de chacun dépend aussi de ces réflexes quotidiens.

