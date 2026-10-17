Gabon : la SETRAG inaugure la nouvelle école d’Oyan au bénéfice des communautés riveraines

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Située le long de l’axe stratégique du Transgabonais, la localité d’Oyan a bénéficié récemment d’une amélioration de ses infrastructures publiques. La Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a procédé le mercredi 14 octobre 2026 à l’inauguration officielle de la nouvelle école de la zone, marquant la concrétisation d’un projet très attendu par la population locale.

L’École d’Oyan est avant tout une réponse à un besoin concret exprimé par les populations de la localité. Carrefour d’échanges et de vie pour plusieurs milliers d’habitants, la ville voit son développement s’articuler étroitement autour du chemin de fer. Par cet investissement, le concessionnaire ferroviaire confirme sa proximité avec les zones rurales desservies par le réseau.

Représentant le Directeur Général empêché, M. Nanda, Directeur régional d’Owendo, a rappelé la philosophie qui sous-tend cette réalisation. « Cette réalisation illustre notre volonté de traduire nos engagements en actions tangibles au bénéfice des communautés. », a-t-il indiqué.

Des infrastructures modernes pour 227 élèves

Grâce à ce chantier de réhabilitation et d’extension, les conditions de scolarisation connaissent une transformation majeure. L’établissement rénové accueille désormais 227 élèves (dont 158 garçons et 119 filles) encadrés par 4 enseignants.

Pour moderniser le cadre d’études, la SETRAG a livré du mobilier neuf comprenant 80 tables-bancs, 5 bureaux pour les enseignants et 5 placards de rangement. La sécurité a également été renforcée sur le nouveau bâtiment par la pose de 90 rambardes destinées à protéger les jeunes enfants. Comme l’a souligné la direction de l’entreprise, « offrir de meilleures conditions d’apprentissage, c’est donner davantage de chances de réussite aux enfants d’Oyan. »

Un impact positif sur toute la communauté éducative

Au-delà de la logistique scolaire, ce projet améliore le quotidien de l’ensemble des acteurs locaux. « Cette infrastructure contribue également au bien-être des enseignants, des élèves et des familles qui constituent la communauté éducative », indique le management.

Pour M. Nanda, cet accompagnement s’inscrit pleinement dans la démarche sociétale du groupe. « L’éducation demeure un levier essentiel de développement et d’inclusion pour nos territoires. Pour la SETRAG, la performance économique doit aller de pair avec la création de valeur sociale. », a-t-il souligné.

La RSE au cœur de la stratégie du Transgabonais

Filiale de la Comilog (groupe Eramet) et partenaire de Meridiam, la SETRAG réaffirme ainsi son rôle d’entreprise citoyenne. L’ouverture de l’École d’Oyan marque une étape supplémentaire dans son programme de responsabilité sociétale (RSE), centré sur l’accompagnement durable des communautés riveraines du chemin de fer. Une vision tournée vers l’avenir, où le développement des infrastructures ferroviaires va de pair avec l’épanouissement des populations locales.