JMF : l’Afrique concentre désormais le plus grand nombre de personnes sous-alimentées

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La faim recule dans le monde, mais l’Afrique reste confrontée à une urgence alimentaire majeure. À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée chaque 16 octobre, les données du rapport L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2026 (SOFI 2026) mettent en lumière des progrès encore insuffisants face à l’ampleur des besoins. Si la proportion de personnes souffrant de la faim diminue à l’échelle mondiale, cette amélioration ne bénéficie pas uniformément à toutes les régions.

Instaurée pour commémorer la création de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1945, cette journée vise à mobiliser les acteurs autour de la sécurité alimentaire et de l’accès à une alimentation saine et nutritive. Pour son édition 2026, placée sous le thème « Innover aujourd’hui pour nourrir demain », l’accent est mis sur les solutions durables capables de garantir une nourriture de qualité à tous. Un défi qui dépasse la seule question de la disponibilité des aliments, puisque la nutrition contribue également à la santé, au bien-être physique et à l’équilibre mental.

Une amélioration mondiale qui masque des disparités

Selon le rapport SOFI 2026, publié par cinq agences des Nations unies, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), la faim dans le monde a reculé pour la troisième année consécutive en 2025. La proportion de personnes sous-alimentées est ainsi passée de 8,6 % en 2022 à 8,1 % en 2024, puis à 7,8 % en 2025. Au total, environ 645 millions de personnes étaient touchées par la faim l’an dernier, soit près de 14 millions de moins qu’en 2024 et 43 millions de moins qu’en 2022. Malgré cette évolution encourageante, les résultats demeurent fragiles et insuffisants pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Pour l’Afrique, le constat reste particulièrement préoccupant. Le continent concentre désormais le plus grand nombre de personnes sous-alimentées, révélant l’ampleur des défis à relever pour garantir à ses populations un accès régulier à une alimentation suffisante et nutritive. Dans ce contexte, l’innovation apparaît comme un levier essentiel pour renforcer les systèmes alimentaires et développer des réponses durables. Toutefois, les progrès attendus dépendront aussi de la capacité à transformer les engagements en actions concrètes, afin que la lutte contre la faim ne reste pas un objectif lointain, mais devienne une réalité pour les populations les plus vulnérables.