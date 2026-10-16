Libreville : découverte  d’une excavation sous le marché d’Ambowè

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Une découverte pour le moins inhabituelle suscite des interrogations au marché d’Ambowè dans le 1er arrondissement de Libreville. Le 12 octobre 2026, une excavation présentant l’aspect d’un tunnel a été constatée sous le bâtiment et le sol de ce site commercial. La présence de cette cavité intervient alors que les autorités communales envisagent des travaux de réhabilitation du marché ainsi que la construction d’un espace commercial annexe. Au-delà de son origine encore inconnue, cette situation pose la question de la sécurité des infrastructures et des personnes qui fréquentent quotidiennement les lieux.

C’est à la suite d’une descente de terrain, effectuée sur instruction du deuxième adjoint au maire de Libreville, Juste Roméo Mouyopa, que cette anomalie a été relevée. Le directeur général des Affaires économiques, Guy André Engohang Ovono, accompagné de son équipe technique, s’est rendu sur place pour examiner la situation. Selon les éléments rapportés par la mairie de Libreville, l’excavation se trouve dans une zone précédemment touchée par un incendie. Toutefois, aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir un lien entre ces deux faits. Les circonstances dans lesquelles cette cavité a été creusée restent donc à éclaircir.

Une enquête pour déterminer l’origine de la cavité

La découverte a conduit la police municipale présente sur les lieux à recueillir les premiers éléments en vue de l’ouverture d’une enquête. L’objectif est de comprendre comment cette excavation a pu être réalisée et de déterminer si des personnes ont participé aux faits. Parallèlement, une expertise technique serait nécessaire pour apprécier les conséquences éventuelles de cette cavité sur la stabilité du bâtiment et du terrain. En effet, sans évaluation approfondie, il demeure difficile de mesurer les risques encourus par les commerçants, les clients et les autres usagers du marché. Pour l’heure, aucune conclusion définitive n’a été établie sur l’origine de cette excavation ou sur ses conséquences.

Cette découverte intervient dans une période importante pour l’avenir du marché d’Ambowè, dont la réhabilitation figure parmi les projets d’amélioration des infrastructures commerciales de la capitale. La construction d’un marché annexe est également envisagée afin de répondre aux besoins liés aux activités marchandes. Dans ces conditions, la sécurisation du site et l’évaluation de son état apparaissent essentielles avant la réalisation des aménagements prévus. Les investigations devront ainsi permettre de lever les incertitudes autour de cette excavation et de déterminer les mesures à prendre pour protéger les usagers et préserver le domaine communal.