Ebola : 9 pays à Brazzaville pour le renforcement de la riposte sanitaire

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La préparation aux urgences sanitaires constitue un enjeu majeur pour les pays d’Afrique centrale, confrontés aux risques de propagation des maladies épidémiques. C’est dans cette perspective qu’un atelier régional se tient du 13 au 16 octobre 2026 à Brazzaville, en République du Congo. Cette rencontre est consacrée à la validation des protocoles et directives opérationnels de préparation et de riposte à la maladie à virus Ebola (MVE) et aux autres maladies à potentiel épidémique dans l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Au total, 119 participants prennent part à ces travaux, parmi lesquels des experts des six États membres de la CEMAC, des délégations de la République démocratique du Congo (RDC), du Burundi et de Sao Tomé-et-Principe. Des représentants des institutions communautaires engagées dans l’approche « Une Seule Santé », ainsi que des partenaires techniques et financiers, participent également à cette concertation. L’objectif est de favoriser une meilleure coordination entre les pays afin de prévenir les risques de propagation des épidémies et d’améliorer la rapidité des interventions en cas d’alerte sanitaire.

Des protocoles harmonisés pour une réponse coordonnée

Les travaux portent notamment sur la surveillance épidémiologique, la détection précoce des alertes, le contrôle sanitaire aux points d’entrée et la coopération transfrontalière. Les participants examinent également les procédures relatives au transport sécurisé des échantillons biologiques, au suivi des contacts, à la prise en charge des malades et à la prévention des infections. La communication sur les risques, l’engagement communautaire ainsi que l’organisation d’enterrements sécurisés et dignes figurent aussi parmi les domaines concernés. Ces instruments doivent permettre aux États de disposer de procédures communes pour mieux gérer les urgences sanitaires.

La validation de ces documents s’effectue sous la coordination du Département de l’Éducation, de la Recherche et du Développement social (DERDS) de la Commission de la CEMAC, avec l’appui technique de l’Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) et du Projet de sécurité sanitaire en Afrique centrale (HeSP-CEMAC). À travers cette initiative, les pays participants entendent renforcer leurs capacités nationales, améliorer l’interopérabilité de leurs dispositifs sanitaires et consolider leur coopération face aux menaces épidémiques. L’enjeu est de parvenir à une riposte plus rapide et cohérente, indépendamment des frontières nationales.