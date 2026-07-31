Gabon : Olam Rubber renouvelle son partenariat avec les planteurs villageois d’hévéa

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À Bitam, Olam Rubber Gabon (ORG) et la Coopérative des Planteurs Villageois d’Hévéaculture du Gabon ont signé un nouveau contrat d’approvisionnement en fond de tasse. Ce renouvellement, conclu en présence des autorités administratives locales, traduit la volonté des deux partenaires de renforcer une filière hévéicole fondée sur le dialogue, l’amélioration des conditions de production et la création de valeur pour les producteurs locaux.

Olam Rubber Gabon poursuit le renforcement de sa collaboration avec les producteurs villageois d’hévéa. À travers la signature officielle d’un nouveau contrat d’approvisionnement en fond de tasse, l’entreprise et la Coopérative des Planteurs Villageois d’Hévéaculture du Gabon réaffirment leur engagement commun en faveur du développement durable de la filière. La cérémonie, organisée à Bitam en présence du Secrétaire général de la préfecture et du délégué départemental du ministère de l’Agriculture, marque une nouvelle étape dans une coopération qui s’inscrit dans la durée entre l’industriel et les producteurs.

Un partenariat fondé sur le dialogue

Le renouvellement de cet accord constitue un rendez-vous régulier permettant aux deux parties d’évaluer leur collaboration et d’adapter les conditions du partenariat aux évolutions de la filière hévéicole. Les échanges ayant précédé la signature ont notamment porté sur les volumes de livraison, les critères de qualité du caoutchouc, les modalités de fixation des prix ainsi que les dispositifs d’accompagnement des planteurs.

Les représentants de la coopérative ont ainsi plaidé pour un meilleur alignement des prix d’achat sur les standards internationaux du marché du caoutchouc. Ils ont également sollicité un renforcement de l’appui apporté aux producteurs, notamment à travers la mise à disposition d’équipements destinés à améliorer les conditions d’exploitation des plantations.

Un accord pour consolider la filière

Les discussions ont permis d’aboutir à un consensus, confirmant la volonté des deux parties de poursuivre leur collaboration dans un climat de confiance et de dialogue. À travers ce partenariat renouvelé, Olam Rubber Gabon maintient son engagement à acheter la production de fond de tasse des planteurs villageois tout en poursuivant son accompagnement technique. Celui-ci porte notamment sur la gestion des plantations, l’amélioration des pratiques culturales et le renforcement de la qualité de la production.

Cette assistance vise à accroître la compétitivité des exploitations villageoises tout en répondant aux exigences du marché. Au-delà de la relation commerciale, ce partenariat participe à la structuration de la filière hévéicole gabonaise en offrant aux producteurs des débouchés sécurisés et un accompagnement destiné à améliorer leurs performances. En favorisant la montée en qualité de la production et la professionnalisation des exploitants, cette coopération contribue également à la création de revenus pour les planteurs et au développement économique des territoires ruraux.

Le renouvellement de cet accord illustre ainsi la volonté d’Olam Rubber Gabon et de la Coopérative des Planteurs Villageois d’Hévéaculture du Gabon de construire une filière plus performante, plus durable et davantage créatrice de valeur pour l’ensemble des acteurs de l’hévéaculture au Gabon.