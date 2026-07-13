Agasa : le gouvernement sonne la fin de la chienlit

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) traverse depuis plus d’une semaine une crise alimentée par des accusations de malversations financières présumées et des dissensions internes largement relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Face à cette situation de nature à fragiliser la crédibilité d’un organisme chargé de garantir la sécurité alimentaire des gabonais, le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a convoqué ce 13 juillet 2026 les deux directeurs généraux de l’agence ainsi que le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy. Objectif, rétablir l’autorité de l’État et obtenir des solutions rapides pour mettre un terme à cette crise.

Dès l’ouverture de la réunion, Hermann Immongault a donné le ton. Le coordonnateur de l’action gouvernementale a dénoncé des comportements incompatibles avec les exigences de la Cinquième République. « L’AGASA est chargée d’assurer la sécurité alimentaire des populations. Vous en êtes rendus au point où vous constituez une source d’insécurité pour le Gabonais », a-t-il déclaré, rappelant que les querelles internes et les polémiques publiques détournent l’agence de sa mission première. Hermann Immongault a insisté sur la nécessité de restaurer la discipline et l’efficacité au sein de cette administration stratégique.

Une semaine pour sortir de la crise

Après avoir écouté le ministre Pacôme Kossy présenter les démarches déjà engagées, puis les explications des deux directeurs généraux, Hermann Immongault a exigé que l’intérêt général prime sur les conflits de personnes. Pour le Vice-président du gouvernement, les dysfonctionnements observés à l’AGASA portent atteinte à l’image de l’État et ne sauraient perdurer au sein d’une institution aussi sensible.

Au terme des échanges, Hermann Immongault a instruit le ministre de l’Agriculture de présenter, dans un délai d’une semaine, des propositions concrètes de sortie de crise. En reprenant personnellement ce dossier, le Vice-président du gouvernement entend mettre fin à la chienlit qui mine l’AGASA et réaffirmer l’autorité de l’État. Ce rappel à l’ordre démontre la volonté de l’exécutif de restaurer la sérénité, la bonne gouvernance et l’efficacité au sein des administrations publiques.