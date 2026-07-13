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Loi de finances 2027 : début des conférences budgétaires ce 14 juillet

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 16h49min
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Hermann Immongault présidant une réunion préparatoire aux conférences budgétaires 2027 © D.R.
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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, lundi 13 juillet 2027, une séance de travail consacrée au lancement des conférences budgétaires entrant dans le cadre de l’élaboration de la Loi de finances 2027. Autour de lui, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Thierry Minko, est venu présenter le programme détaillé des travaux dont l’ouverture officielle interviendra ce mardi 14 juillet, en présence de l’ensemble des membres du gouvernement. Cette étape marque le démarrage d’un processus essentiel pour la préparation du budget de l’État.

Au cours de cette rencontre, les autorités ont insisté sur la nécessité d’assurer une meilleure priorisation des dépenses publiques et une adéquation des ressources aux objectifs fixés par l’exécutif. Selon Thierry Minko, les conférences budgétaires se dérouleront en deux phases, une phase ministérielle puis une phase technique, afin de permettre des échanges approfondis avec chaque département. Le ministre a précisé que les orientations reçues du coordonnateur de l’action gouvernementale mettent l’accent sur les projets à fort impact social, notamment la préservation du pouvoir d’achat et le maintien du bien-être des populations, considérés comme des priorités dans le futur budget.

Un budget aligné sur le PNCD

Le ministre de l’Économie a également évoqué les discussions à venir avec le Fonds monétaire international (FMI), en soulignant que le futur programme ne devra en aucun cas remettre en cause les acquis sociaux ni freiner les investissements jugés prioritaires. Il a rappelé que le Plan National de Croissance et de Développement a déjà été finalisé et validé, ce qui impose au gouvernement d’aligner l’ensemble de ses choix d’investissement sur cette trajectoire nationale. « Le budget sera centré sur le PNCD », a-t-il affirmé, insistant sur la volonté de maintenir le cap fixé en matière de développement économique et social.

Les responsables gouvernementaux ont enfin détaillé le chronogramme prévu par la Constitution pour l’élaboration de la Loi de finances 2027. Avant son dépôt à l’Assemblée nationale, le texte devra notamment recueillir les avis du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes et du Conseil d’État. Hermann Immongault a rappelé que cette loi de finances doit être préparée dans les meilleures conditions afin d’éviter les dysfonctionnements observés lors des précédents exercices budgétaires et de permettre à chaque membre du gouvernement de défendre un budget réaliste, cohérent et conforme aux priorités nationales définies par l’exécutif.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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