Élection de la Mutuelle de l’UOB : la FERG promet de rompre avec le conservatisme

Ecouter l'article

L’Université Omar Bongo (UOB) s’apprête à vivre un rendez-vous démocratique déterminant avec l’élection du Bureau directeur de la Mutuelle des étudiants. Parmi les listes en lice, la Force estudiantine pour la relève du Gabon (FERG), conduite par Kalvyne Ndong Ella, entend insuffler une nouvelle dynamique à la représentation estudiantine. Dans sa déclaration officielle de candidature, le mouvement revendique une rupture avec les pratiques qu’il qualifie de conservatrices et affirme vouloir faire de la mutuelle un véritable levier de transformation au service des étudiants. La campagne électorale s’ouvrira officiellement ce jeudi 16 juillet, avant un scrutin à tour unique prévu le 26 juillet prochain.

La FERG entend convaincre l’électorat en mettant en avant un projet structuré autour de huit piliers présentés comme les fondements d’une gouvernance moderne et ambitieuse. Le mouvement défend notamment le retour à l’excellence académique à travers la modernisation de l’enseignement, le développement de partenariats avec le monde professionnel afin de favoriser l’insertion des diplômés, ainsi qu’une politique sociale renforcée destinée à mieux défendre les droits des étudiants. La liste de Kalvyne Ndong Ella ambitionne également d’améliorer l’accès aux soins sur le campus et de transformer le cadre de vie universitaire en privilégiant un environnement plus propre, plus sûr et davantage adapté aux exigences de la formation supérieure.

Une mutuelle tournée vers l’innovation et l’employabilité

Kalvyne Ndong Ella et ses camarades souhaitent également faire émerger une université davantage ouverte sur l’innovation et la valorisation des talents. Le programme prévoit un accompagnement des étudiants porteurs de projets grâce à des formations, du mentorat, des concours, des incubateurs et un soutien administratif destiné à stimuler l’entrepreneuriat. Le mouvement entend en outre promouvoir le sport universitaire, la culture et les arts, tout en encourageant les initiatives liées à l’écoresponsabilité et aux solutions technologiques développées par les étudiants eux-mêmes.

La Force estudiantine pour la relève du Gabon affirme représenter une génération désireuse de rompre avec l’immobilisme et repositionner la Mutuelle comme un acteur majeur du développement estudiantin. Convaincue que l’UOB doit redevenir un véritable tremplin vers l’avenir, la liste de Kalvyne Ndong Ella appelle les étudiants à soutenir une vision fondée sur la modernisation, la responsabilité et l’ambition. Le verdict des urnes, attendu à l’issue du scrutin du 26 juillet, déterminera si cette volonté de renouvellement trouvera un écho auprès des électeurs.