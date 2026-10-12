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AGASA : fermeture d’une aire d’abattage insalubre à Mont-Bouët

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 octobre 2026 à 15h09min
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Une de l'abattage insalubre à Mont-Bouët © D.R.
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Les opérations de contrôle sanitaire se poursuivent au marché de Mont-Bouët, à Libreville. Le vendredi 9 octobre 2026, les équipes de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) ont investi plusieurs espaces de ce haut lieu du commerce pour vérifier le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire par les opérateurs économiques. Au cours de cette nouvelle descente sur le terrain, les agents ont découvert une aire d’abattage dont les conditions d’exploitation présentaient de graves manquements aux exigences sanitaires. 

Les constats effectués par les équipes de l’AGASA ont révélé des conditions de travail incompatibles avec les normes élémentaires d’hygiène. L’environnement dans lequel les activités étaient menées, les méthodes employées ainsi que le matériel utilisé ne répondaient pas aux exigences sanitaires minimales. Or, dans le secteur de l’alimentation, le respect de ces règles constitue un impératif pour limiter les risques de contamination et préserver la santé des populations. Si les contrôles permettent de détecter les pratiques non conformes, ils rappellent également aux professionnels leur responsabilité dans la sécurité des produits destinés à la consommation.

Une fermeture immédiate face aux manquements constatés

Face à la gravité des irrégularités relevées, les agents de l’AGASA ont décidé de procéder à la fermeture immédiate de cette aire d’abattage. Cette mesure vise à mettre un terme à une activité exercée dans des conditions jugées inadmissibles sur le plan sanitaire. Par ailleurs, cette intervention s’inscrit dans la poursuite des opérations de contrôle engagées au marché de Mont-Bouët, où les équipes entendent identifier les opérateurs qui ne respectent pas les règles en vigueur. À travers cette action, l’Agence réaffirme sa volonté de renforcer la surveillance des activités alimentaires et de faire respecter les exigences nécessaires à la protection des consommateurs. La fermeture constitue ainsi une réponse directe aux manquements observés sur le terrain.

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Au-delà de cette intervention, l’AGASA adresse un avertissement ferme aux opérateurs qui continuent d’ignorer les prescriptions sanitaires, malgré les rappels et les interpellations. L’Agence souligne que la recherche du profit ne peut justifier des pratiques susceptibles d’exposer les populations à des risques pour leur santé. Dès lors, le respect des règles d’hygiène doit demeurer une priorité pour tous les professionnels intervenant dans la chaîne alimentaire. Dans un marché aussi fréquenté que celui de Mont-Bouët, la vigilance des autorités et la responsabilité des commerçants sont essentielles pour prévenir les dangers sanitaires.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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