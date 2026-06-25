THE 2026 : UOB, USTM et USS absentes des 3311 meilleures universités en 2026

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Alors que le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) saluait récemment les initiatives du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du monde universitaire, la publication du Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 arrive à point nommé pour tempérer cet enthousiasme institutionnel par le fait qu’aucune université gabonaise ne figure parmi les 3 311 institutions répertoriées ou classées à l’échelle mondiale.

L’édition 2026 de Times Higher Education, palmarès international qui évalue plus de 2 100 établissements à travers 115 pays, fait plus que jamais office de rappel de la dure réalité pour certaines universités. Selon la méthodologie rigoureuse WUR 3.0, ce classement fondé sur l’enseignement, la recherche et l’ouverture internationale consacre pour la dixième année consécutive l’Université d’Oxford. On note une domination anglo-américaine et l’ascension des pôles asiatiques.

Le Gabon, parmi les pires élèves du THE 2026 !

En comparaison, même si cette logique analogique n’est pas toujours raison, l’Université Omar Bongo (UOB), l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) ou l’Université des Sciences de la Santé (USS), jadis fleuron du secteur supérieur dans notre pays demeurent hors cadre. Et ce, faute d’atteindre les seuils minimaux de performance requis. Toutefois, ce décalage perceptible par ce ranking ne doit pas être lu comme une invalidation des encouragements du CAMES envers le chef de l’État.

Bien contraire, il s’agit plutôt du révélateur d’une crise structurelle latente. Ainsi donc la reconnaissance du CAMES salue des efforts budgétaires récents. Or l’émancipation de la jeunesse et des universitaires gabonais se heurte encore sur le terrain à une déliquescence patente des campus et à un manque criard d’infrastructures adaptées. Loin d’un narratif pouvoiriste, le classement THE 2026 démontre que l’heure est à l’investissement massif et pérenne pour moderniser les laboratoires, encourager la recherche scientifique.