Gabon : REMINAC s’allie à NORDEN pour préparer l’exportation du fer de Baniaka

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Ressources Minières d’Afrique Centrale (REMINAC), société chargée du développement du projet de fer de Baniaka, et le groupe international de transport maritime NORDEN ont annoncé, ce jeudi 13 août 2026, la signature d’un Memorandum of Understanding (MOU). L’accord doit permettre aux deux partenaires d’étudier les solutions maritimes, portuaires et logistiques nécessaires à l’exportation du minerai de fer gabonais vers les marchés internationaux. Une étape supplémentaire dans la structuration opérationnelle de ce projet minier.

Le développement d’un gisement minier ne repose pas uniquement sur sa capacité de production. Encore faut-il disposer d’une chaîne logistique suffisamment robuste pour acheminer le minerai depuis le site d’extraction jusqu’aux clients internationaux. C’est précisément sur ce maillon stratégique que REMINAC entend désormais avancer dans le cadre du projet de fer de Baniaka.

Dans un communiqué publié le 13 août à Libreville, la société annonce avoir conclu un protocole d’accord avec NORDEN, groupe international spécialisé dans le transport maritime. Celui-ci établit « un cadre de coopération entre les deux parties afin d’évaluer et de développer des solutions permettant d’accompagner l’exportation du minerai de fer de Baniaka vers les marchés internationaux ».

Transport maritime et transbordement au cœur de l’accord

Le périmètre de cette coopération couvre plusieurs dimensions essentielles de la future chaîne d’exportation. REMINAC et NORDEN travailleront notamment sur le transport maritime, les opérations de transbordement, la logistique portuaire ainsi que l’optimisation globale de la chaîne logistique.

L’objectif affiché consiste à identifier les solutions permettant au minerai produit à Baniaka d’accéder aux marchés internationaux dans des conditions compétitives. Les deux partenaires prévoient à cet effet de mettre en commun leurs expertises afin d’étudier les différentes configurations techniques et opérationnelles envisageables.

Pour REMINAC, cette dimension logistique constitue nécessairement un élément déterminant de la viabilité du projet. Dans une industrie où les coûts d’acheminement peuvent fortement peser sur la compétitivité finale du minerai, la capacité à sécuriser des solutions fiables de transport et d’exportation apparaît comme une condition importante du développement du gisement.

Baniaka poursuit sa structuration

La signature de ce MOU ne constitue toutefois pas encore un contrat définitif d’exploitation ou de transport. Elle ouvre une phase de coopération et d’évaluation destinée à déterminer les solutions les mieux adaptées au projet. REMINAC explique ainsi vouloir mettre en place, « avec des partenaires internationaux de référence, les solutions logistiques nécessaires à la réalisation et au développement du projet de fer de Baniaka ».

Cette démarche place désormais la question des infrastructures et de la logistique au cœur des prochaines étapes. Car pour que le potentiel minier de Baniaka puisse effectivement se traduire en production, en exportations et en retombées économiques pour le Gabon, toute la chaîne allant du gisement au marché devra être opérationnelle.

Le défi de la compétitivité du minerai gabonais

Au-delà de la seule extraction, l’enjeu sera donc de construire une chaîne d’exportation « efficace, fiable et compétitive », selon les termes du communiqué. La coopération avec NORDEN doit précisément contribuer à déterminer les conditions permettant d’y parvenir.

Pour le Gabon, qui entend renforcer la contribution du secteur minier à la diversification de son économie, l’avancement de Baniaka sera particulièrement suivi. La signature de ce protocole constitue une nouvelle étape technique ; sa traduction en investissements, infrastructures opérationnelles et capacités effectives d’exportation permettra, à terme, d’en mesurer la portée réelle.