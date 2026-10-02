Gabon : vers la livraison de 15 nouveaux patrouilleurs à la Marine nationale 

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Afin de faire face au regain d’insécurité maritime dans le golfe de Guinée, Libreville engage une vaste refonte de sa défense navale. Selon des informations publiées par le média spécialisé Mer et Marine, les autorités gabonaises ont conclu un contrat majeur avec le chantier naval français Ocea pour l’acquisition de quinze nouveaux patrouilleurs.

Cet ambitieux programme de rééquipement concrétise une orientation stratégique directement impulsée par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif affiché consiste à doter la Marine nationale d’équipements modernes et réactifs afin de protéger les zones économiques exclusives (ZEE) et de faire respecter la souveraineté nationale sur l’ensemble du domaine maritime.

Un premier patrouilleur rapide déjà réceptionné

Signé au printemps 2026, ce partenariat industriel s’est concrétisé rapidement. Le 15 août dernier, à peine trois mois après la conclusion de l’accord, la première unité de la série a été officiellement baptisée à Libreville sous le nom de Capitaine de vaisseau Paul Bivigou Nziengui.

Ce navire rapide du type FPB 98 MKI, long de 32 mètres, est construit en aluminium. Capable de franchir un rayon d’action de 1 000 nautiques à 12 nœuds et d’atteindre une pointe supérieure à 30 nœuds, il accueille un équipage de 13 marins et intègre un semi-rigide d’intervention ainsi que plusieurs mitrailleuses d’appui.

Quinze unités pour une couverture globale

L’accord conclu avec l’industriel français ne se limite pas à ce premier patrouilleur. Selon nos confrères, la Présidence de la République a confirmé la réception prochaine de quatorze autres embarcations, complétée par un dispositif complet de maintien en condition opérationnelle (MCO) et des transferts de compétences techniques.

La future flotte comprendra douze embarcations légères d’intervention de 9 mètres, un second navire de type FPB 98, mais aussi un imposant patrouilleur hauturier de 84 mètres. D’après l’analyse du média Mer et Marine, ce géant des mers correspond au modèle OPV 270 conçu par Ocea. Doté d’une autonomie de 8 000 nautiques, ce type de bâtiment dispose d’une plateforme pour hélicoptère et d’espaces modulaires adaptés aux missions de longue durée au large.

Répondre aux défis sécuritaires du golfe de Guinée

Ce renouvellement massif des capacités navales répond à un besoin sécuritaire urgent dans une zone géographique exposée aux attaques de piraterie, au brigandage et à la pêche illégale. Ces dernières années, de multiples actes d’abordage ciblant des navires commerciaux et des bateaux de pêche ont été recensés au large des côtes gabonaises.

À travers ces investissements, Libreville entend consolider son rôle au sein de l’Architecture de Yaoundé, qui regroupe 19 nations riveraines engagées dans la sécurisation du golfe de Guinée. Grâce à cette nouvelle flotte, le Gabon renforce son autonomie tout en contribuant activement à la stabilité économique et sécuritaire de l’ensemble de la région.