Projet Belinga : Hermann Immongault lance les travaux du pôle opérationnel de Fortescue à Makokou

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Ce mardi 29 septembre 2026 le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement procédé à la pose de la première pierre du futur pôle des opérations du gigantesque projet minier de Belinga. La cérémonie, qui s’est déroulée dans le 2ᵉ arrondissement de Makokou, s’est tenue en présence de la représentante du groupe australien Fortescue, Rebecca Hayward, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement et des autorités locales.

Cette cérémonie est intervenue quelques heures seulement après une audience accordée au Palais Rénovation par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la haute délégation d’hommes d’affaires conduite par Andrew Forrest, PDG de Fortescue. Destiné à accueillir les bureaux administratifs et les logements des équipes, ce complexe moderne et fonctionnel dépasse le simple cadre infrastructurel : il concrétise un partenariat stratégique orienté vers le développement territorial.

Un ancrage territorial fort et créateur d’opportunités

Prenant la parole lors de l’évènement, Rebecca Hayward a exprimé sa gratitude envers le Président de la République pour son soutien constant, affirmant que le groupe est « pleinement en phase avec la vision du Président pour cette ressource de classe mondiale ». Pour la responsable, cet acte fondateur symbolise l’avenir d’un partenariat pérenne.

Rappelant le bilan des opérations menées depuis cinq ans, la représentante a souligné l’impact concret de Fortescue sur le tissu socio-économique national. Des actions qui ont permis entre autres d’injecter 270 millions de dollars américains auprès des entreprises gabonaises; la création de plus de 1 250 emplois créés, dont plus de 80 % occupés par des nationaux et l’élévation de la ville de Makokou en principale porte d’entrée vers Belinga.

Un impact communautaire durable pour les populations

L’engagement de l’opérateur minier s’illustre également à travers plusieurs réalisations sociales d’envergure. Parmi les infrastructures déjà livrées aux populations figurent la rénovation du stade Alexandre, la création de laboratoires scientifiques et technologiques dans les établissements scolaires, la construction d’une salle civique ainsi que le développement du Centre de formation de Makokou.

« Belinga n’est pas simplement un projet d’exploitation de minerai de fer. C’est une opportunité de contribuer au développement économique du Gabon, de renforcer les compétences locales et de laisser un héritage durable », a insisté Mme Hayward. Concluant sur une note rassembleuse, elle a rappelé que si « une seule brique est petite, c’est brique après brique que nous construisons quelque chose de durable », réaffirmant la fierté du groupe à bâtir l’avenir aux côtés des communautés locales.