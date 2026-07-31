Gabon-Ghana : Oligui Nguema tend la main aux investisseurs à Accra

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C’est un appel clair en faveur du co-développement panafricain. Lors d’un dîner officiel organisé en son honneur à Accra le 28 juillet dernier, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, a vivement encouragé le secteur privé ghanéen à se tourner vers Libreville. Soucieux de donner un nouveau souffle à l’économie de son pays, le chef de l’État a mis en lumière les chantiers stratégiques et les réformes actuellement engagés sur le territoire national.

Au cœur du message présidentiel : la volonté d’en finir avec l’exportation brute des matières premières. Brice Clotaire Oligui Nguema a tracé les lignes de force de son agenda économique, mettant l’accent sur la transformation locale des ressources, la diversification des secteurs d’activité et une industrialisation poussée.

En inscrivant sa démarche dans une dynamique d’intégration continentale, le numéro un gabonais ambitionne de bâtir un modèle créateur de richesses et d’emplois durables pour les populations, tout en misant sur la montée en puissance des compétences locales.

Des diplomates mieux formés et des positions alignées

Loin de se limiter aux courtoisies d’usage, cette soirée s’est inscrite dans le prolongement direct des travaux menés au Jubilee House, la résidence présidentielle ghanéenne. Ces échanges au sommet ont débouché sur la signature de deux accords bilatéraux stratégiques.

Le premier partenariat porte sur la formation mutuelle des personnels diplomatiques des deux nations. Le second formalise la création d’un cadre de consultation politique renforcé, conçu pour harmoniser leurs positions et défendre plus efficacement leurs intérêts communs au sein des instances internationales.

Une dynamique bilatérale promise à un avenir concret

Pour clôturer cette étape diplomatique, marquée par un traditionnel échange de présents, le président gabonais a officiellement invité son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, à se rendre en visite d’État au Gabon. Une proposition acceptée avec enthousiasme par le dirigeant ghanéen, qui a exprimé sa ferme intention de traduire les promesses d’Accra en projets tangibles lors de son futur séjour à Libreville.

Alors que le chef de l’État conclut aujourd’hui son voyage officiel au Ghana, cette séquence marque une étape décisive dans le rapprochement stratégique entre Libreville et Accra.