A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon-Ghana : Oligui Nguema tend la main aux investisseurs à Accra

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 31 juillet 2026 à 8h20min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
Ecouter l'article

C’est un appel clair en faveur du co-développement panafricain. Lors d’un dîner officiel organisé en son honneur à Accra le 28 juillet dernier, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, a vivement encouragé le secteur privé ghanéen à se tourner vers Libreville. Soucieux de donner un nouveau souffle à l’économie de son pays, le chef de l’État a mis en lumière les chantiers stratégiques et les réformes actuellement engagés sur le territoire national.

Au cœur du message présidentiel : la volonté d’en finir avec l’exportation brute des matières premières. Brice Clotaire Oligui Nguema a tracé les lignes de force de son agenda économique, mettant l’accent sur la transformation locale des ressources, la diversification des secteurs d’activité et une industrialisation poussée. 

En inscrivant sa démarche dans une dynamique d’intégration continentale, le numéro un gabonais ambitionne de bâtir un modèle créateur de richesses et d’emplois durables pour les populations, tout en misant sur la montée en puissance des compétences locales.

Des diplomates mieux formés et des positions alignées

Loin de se limiter aux courtoisies d’usage, cette soirée s’est inscrite dans le prolongement direct des travaux menés au Jubilee House, la résidence présidentielle ghanéenne. Ces échanges au sommet ont débouché sur la signature de deux accords bilatéraux stratégiques.

Le premier partenariat porte sur la formation mutuelle des personnels diplomatiques des deux nations. Le second formalise la création d’un cadre de consultation politique renforcé, conçu pour harmoniser leurs positions et défendre plus efficacement leurs intérêts communs au sein des instances internationales.

Une dynamique bilatérale promise à un avenir concret

Pour clôturer cette étape diplomatique, marquée par un traditionnel échange de présents, le président gabonais a officiellement invité son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, à se rendre en visite d’État au Gabon. Une proposition acceptée avec enthousiasme par le dirigeant ghanéen, qui a exprimé sa ferme intention de traduire les promesses d’Accra en projets tangibles lors de son futur séjour à Libreville.

Alors que le chef de l’État conclut aujourd’hui son voyage officiel au Ghana, cette séquence marque une étape décisive dans le rapprochement stratégique entre Libreville et Accra.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 31 juillet 2026 à 8h20min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Libreville amorce la prise en main des compétences en matière de jeunesse, sports et culture

31 juillet 2026 à 8h30min

Bénin : le Gabon présent à la 17e édition du Forum Social Mondial 

31 juillet 2026 à 8h07min

Gabon : peut-on être un bon ministre sans connaître le pays ?

30 juillet 2026 à 21h00min

Norvège : L’intelligence artificielle interdite aux élèves de moins de 13 ans dès la rentrée

30 juillet 2026 à 18h26min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page