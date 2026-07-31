Gabon : explosion silencieuse de la masse salariale à la Présidence de la République

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Il est des chiffres vertigineux qui ne mentent pas, même lorsqu’aucun commentaire officiel ne vient les éclairer. Comme le révèle Direct Infos Gabon, les tableaux de plafonds d’emplois de la Loi de finances rectificative (LFR) mettent en lumière une réalité saisissante : entre 2025 et 2026, la masse salariale de la Présidence de la République a bondi de 6,25 à 18,09 milliards de FCFA.

Loin d’un simple ajustement technique, il s’agit d’un triplement quasi intégral (+190 %) en l’espace d’un seul exercice budgétaire. Une envolée d’autant plus spectaculaire que l’institution n’a enregistré que 239 recrutements supplémentaires sur la même période.

Un coût moyen par agent multiplié par 2,5

C’est précisément là que le bât blesse. Si le personnel de la Présidence s’accroît de 16,8 %, passant de 1 419 à 1 658 agents, l’enveloppe budgétaire globale grimpe onze fois plus vite que ce que cette hausse d’effectifs ne laissait présager.

Selon les données analysées par Direct Infos Gabon, le coût salarial moyen par agent s’envole de 4,4 à 10,9 millions de FCFA par an. En douze mois seulement, la charge moyenne par collaborateur s’est vue multipliée par 2,5. Concrètement, chaque agent du Palais coûte désormais, en moyenne, plus du double de ce qu’il pesait sur le budget de l’État l’an dernier.

Discours de rigueur face au flou budgétaire

Reste à percer le mystère de cette envolée : s’agit-il de la création de postes de haut niveau, de revalorisations indiciaires généralisées ou de l’octroi de primes exceptionnelles ? La documentation budgétaire reste totalement muette sur la nature exacte de ces dépenses.

Alors que les autorités gabonaises multiplient les appels à la maîtrise des deniers publics et à la rationalisation des effectifs de l’État, une orientation encore réaffirmée lors des conférences budgétaires préparatoires au PLF 2027, un tel écart mériterait une explication publique. Comme le souligne Direct Infos Gabon, à défaut de transparence, la situation suscite une question incontournable : l’effort de rigueur imposé au pays s’applique-t-il à l’ensemble des administrations, ou à toutes sauf une ?