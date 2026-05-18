Gabon : Olam Palm et Olam Rubber récompensent près de 1 000 employés

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À l’occasion de la Fête du Travail, Olam Palm et Olam Rubber Gabon ont organisé plusieurs cérémonies de remise de médailles du travail sur l’ensemble de leurs sites à travers le pays. Au total, 969 collaborateurs ont été distingués pour leur ancienneté, leur engagement et leur contribution au développement de l’entreprise. Une vaste campagne de reconnaissance qui illustre la place stratégique accordée au capital humain dans le modèle de croissance du groupe agro-industriel.

Dans un contexte où les enjeux liés à l’emploi, à la fidélisation des compétences et à la valorisation du travail occupent une place centrale dans les politiques sociales des entreprises, Olam Palm et Olam Rubber Gabon ont choisi de faire de la reconnaissance des collaborateurs un temps fort du mois de mai. Sur plusieurs sites répartis à travers le pays, les deux filiales du groupe ont multiplié les cérémonies destinées à honorer les salariés ayant contribué, parfois depuis plusieurs décennies, au développement des activités agro-industrielles au Gabon.

969 médailles pour saluer des années de fidélité

Des plantations de Mouila à celles de Lebamba, en passant par Moutassou, Mbadi, Ferra, Awala, Batouri et plusieurs autres implantations, l’entreprise a tenu à aller au plus près de ses équipes pour célébrer leur engagement.

Au total, 969 médailles du travail ont été décernées aux collaborateurs d’Olam Palm et Olam Rubber Gabon. Un chiffre qui traduit à la fois l’importance des effectifs concernés mais également la volonté de l’entreprise d’inscrire cette reconnaissance dans une démarche institutionnelle durable. Ces distinctions récompensent des parcours marqués par des années de service, de discipline, de rigueur et de professionnalisme au sein des différentes activités du groupe. Plusieurs salariés ont notamment été distingués pour plus de dix, vingt voire trente années de présence dans l’entreprise, certains recevant la prestigieuse médaille d’or.

Photo de famille au terme de la remise de médailles du travail à l’usine de Lambaréné © D.R.

À travers ces cérémonies, le groupe agro-industriel entend rappeler que derrière les performances économiques et industrielles se trouvent avant tout des femmes et des hommes engagés au quotidien dans le fonctionnement des plantations, des usines et des différents services. Entreprise certifiée « Top Employer », Olam Palm Gabon met régulièrement en avant ses standards en matière de gestion des ressources humaines, de qualité de vie au travail et de valorisation des talents.

Le capital humain au cœur de la stratégie du groupe

Avec plus de 10 000 emplois directs et indirects générés au Gabon, Olam Palm et Olam Rubber occupent aujourd’hui une place importante dans l’économie nationale et dans le développement de la filière agro-industrielle. Lors des différentes allocutions prononcées à l’occasion de ces cérémonies, la Direction Générale a insisté sur la dimension sociale du travail et sur le rôle central joué par les collaborateurs dans la croissance de l’entreprise.

Selon les responsables du groupe, le travail ne se limite pas à une activité professionnelle. Il constitue également une source de dignité, de stabilité sociale et de construction personnelle pour les salariés et leurs familles.

L’entreprise souligne également que chaque mission accomplie sur le terrain, chaque plantation entretenue et chaque effort fourni participe à un impact collectif plus large : celui du soutien à l’économie nationale et de la lutte contre le chômage.

Performance économique et responsabilité sociale

Mais cette reconnaissance s’accompagne aussi d’un message d’exigence autour de la performance collective. Pour Olam Palm et Olam Rubber Gabon, la croissance de l’entreprise reste indispensable afin de préserver les emplois existants et de créer de nouvelles opportunités professionnelles pour la jeunesse gabonaise. Dans un pays confronté aux défis de la diversification économique et de l’emploi, le secteur agro-industriel apparaît progressivement comme l’un des principaux moteurs de création de richesse hors hydrocarbures.

À travers cette campagne nationale de reconnaissance, le groupe entend ainsi consolider une culture d’entreprise fondée sur l’engagement, la fidélisation des compétences et la valorisation du mérite professionnel. Car au-delà des chiffres et des performances industrielles, Olam Palm et Olam Rubber Gabon veulent faire passer un message clair : la réussite économique de l’entreprise repose avant tout sur l’implication quotidienne de ses collaborateurs.

En mettant à l’honneur près d’un millier d’employés à travers le pays, le groupe agro-industriel réaffirme ainsi sa volonté de faire de la reconnaissance du travail un pilier central de son développement et de son ancrage au Gabon.