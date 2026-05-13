Journée mondiale de la santé : l’AGASA plaide pour une approche collective de la santé publique

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L’Université des Sciences de la Santé (USS) a accueilli ce mercredi 13 mai 2026, en différé, la célébration de la Journée mondiale de la santé organisée par le ministère de la Santé autour du thème « Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science. ». Une rencontre marquée par la participation de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), qui a rappelé l’importance de l’approche “One Health” dans la prévention des risques sanitaires au Gabon.

Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises sanitaires, les zoonoses, les enjeux environnementaux et les défis liés à la sécurité alimentaire, les questions de santé publique dépassent désormais le seul cadre médical. Les interactions entre santé humaine, santé animale et préservation des écosystèmes occupent une place de plus en plus centrale dans les politiques sanitaires modernes.

C’est autour de cette vision intégrée que s’est tenue la célébration de la Journée mondiale de la santé à l’Université des Sciences de la Santé. Le thème retenu cette année, « Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science », fait directement écho au concept international “One Health” ou « Une seule santé ».

La sécurité alimentaire au cœur des enjeux sanitaires

Pour l’AGASA, la sécurité sanitaire des aliments constitue l’un des principaux points de convergence entre les différentes dimensions de la santé publique. La qualité des aliments consommés dépend en effet de plusieurs facteurs liés à l’environnement, aux conditions sanitaires animales ainsi qu’aux pratiques de production, de transformation et de distribution.

À travers ses missions de contrôle, de surveillance et de prévention des risques sanitaires, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire affirme jouer un rôle essentiel dans la protection des consommateurs et la sécurisation de la chaîne alimentaire. La participation de l’AGASA à cette journée organisée aux côtés du ministère de la Santé et des autres acteurs du secteur traduit ainsi une volonté de renforcer les synergies institutionnelles autour des enjeux de santé publique.

Dans plusieurs pays, l’approche “One Health” s’impose progressivement comme un outil stratégique de prévention face aux nouveaux risques sanitaires mondiaux. Elle vise notamment à mieux coordonner les actions entre les secteurs de la santé humaine, vétérinaire, environnementale et alimentaire.

Soutenir la science face aux nouveaux risques sanitaires

Au Gabon comme ailleurs, les autorités sanitaires sont confrontées à l’émergence de nouveaux défis liés aux maladies zoonotiques, aux changements environnementaux et à l’intensification des échanges commerciaux. Dans ce contexte, le renforcement des capacités scientifiques et des mécanismes de veille sanitaire devient un enjeu majeur.

L’AGASA estime ainsi que le soutien à la science et le développement des collaborations interinstitutionnelles constituent désormais des leviers indispensables pour anticiper les risques et protéger efficacement les populations. À travers cette participation à la Journée mondiale de la santé, l’agence réaffirme son engagement en faveur d’une approche coordonnée fondée sur l’expertise scientifique, la vigilance sanitaire et l’action collective.

Une mobilisation collective autour de la santé publique

Au-delà des discours institutionnels, cette journée aura également permis de rappeler que la santé publique repose sur une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les scientifiques, les professionnels de santé, les producteurs et les consommateurs.

Dans un environnement où les crises sanitaires peuvent rapidement franchir les frontières et affecter plusieurs secteurs simultanément, la prévention apparaît comme l’un des principaux outils de protection durable des populations.

À travers son implication dans cette dynamique, l’AGASA entend poursuivre ses actions en faveur d’une alimentation plus sûre et d’un système sanitaire davantage préparé aux défis émergents. Car derrière le concept « Une seule santé », se dessine une réalité désormais incontournable : la protection de la santé humaine dépend aussi de la capacité à préserver durablement les équilibres sanitaires, alimentaires et environnementaux.