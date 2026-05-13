BEAC : la création d’une monnaie numérique en bonne voie

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Avec l’appui du FMI, la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC) a procédé récemment au lancement du chantier d’une monnaie numérique de banque centrale pour moderniser les échanges et renforcer l’inclusion financière. A travers ce projet la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) vient d’ouvrir une nouvelle page de son histoire monétaire.

Sous l’impulsion de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et avec l’accompagnement stratégique du Fonds monétaire international (FMI), la sous-région s’apprête à introduire une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Cette décision marque un tournant décisif vers la modernisation des échanges financiers au sein de l’espace communautaire.

Cette orientation stratégique n’est pas le fruit du hasard. Elle traduit une volonté ferme des autorités monétaires d’adapter la sous-région aux évolutions technologiques et aux nouveaux usages des paiements électroniques. Face à la montée en puissance des actifs numériques privés et à la dématérialisation croissante des flux, l’institution sous-régionale entend bâtir un outil souverain, capable de sécuriser les transactions tout en réduisant drastiquement leurs coûts.

Sécuriser les transactions, améliorer la traçabilité et faciliter les paiements transfrontaliers

L’un des enjeux majeurs de cette révolution est l’inclusion financière. Dans une zone où le taux de bancarisation reste encore faible dans certaines contrées, la future monnaie numérique pourrait devenir un puissant levier d’intégration économique. Elle promet de rendre les opérations financières plus rapides et accessibles, même pour les populations les plus éloignées des centres bancaires traditionnels.

Le partenariat avec le FMI est crucial. L’institution de Washington apporte son expertise technique sur des piliers fondamentaux : l’encadrement juridique, la cybersécurité et l’évaluation des impacts macroéconomiques. L’objectif est d’assurer une transition fluide qui ne fragilise pas la stabilité financière actuelle de la Cémac.

En engageant ce projet d’envergure, la BEAC affiche son ambition de renforcer la confiance dans le système monétaire régional. Elle s’inscrit ainsi dans le mouvement mondial de modernisation des instruments financiers, plaçant l’Afrique centrale sur la carte de la digitalisation des paiements. Une étape nécessaire pour accompagner la transformation numérique globale de l’économie sous-régionale.