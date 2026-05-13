Santé : l’exposition à la chaleur, un facteur de vieillissement  

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Une étude de l’Université de Californie reprise par BBC News Afrique révèle que la chaleur a un impact important sur le corps. D’où l’importance d’adopter des gestes qui limiteraient les dégâts.

Subir en continue la chaleur extrême n’est pas sans conséquences, alertent les scientifiques. Et pour cause, l’auteur de l’étude, un chercheur postdoctoral, Eunyoung Choi révèle que les personnes exposées plus régulièrement à des températures élevées vieillissent plus vite. Toute chose qui pourrait entraîner un développement beaucoup plus précoce de maladies liées à l’âge, comme le diabète, la démence et les maladies cardiovasculaires, souligne l’étude.

Les températures élevées à l’origine du changement d’apparence

Selon le chercheur, une exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil augmenterait les rides de la peau. Par ailleurs, diverses affections neurologiques sont exacerbées par la chaleur et l’humidité notamment l’épilepsie, l’accident vasculaire cérébral, l’encéphalite, la sclérose en plaque et les migraines. Dans une étude plus modeste réalisée en 2023 en Allemagne, le chercheur en santé environnementale, le Dr Wenli Ni indiquait que les personnes diabétiques et obèses vieillissaient beaucoup plus vite.

Ainsi cette étude démontre que les effets du changement climatique ne sont pas à prendre à légère. Aussi vrai qu’il est important de prendre soin de son environnement, il serait judicieux de prendre des dispositions pour limiter l’exposition à la chaleur. De ce fait, la crème solaire, les casquettes, les parapluies, les rafraîchissements seraient des solutions adaptées pour protéger sa peau mais aussi sa santé.