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Gabon : prestation de serment de 107 agents de la Direction Générale des impôts 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 mai 2026 à 11h49min
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Photo de famille au terme de la prestation de serment de 107 agents de la Direction Générale des impôts © GMT
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Le tribunal de première instance de Libreville a accueilli ce samedi 16 mai 2026 la cérémonie de prestation de serment de 107 agents de la Direction générale des impôts (DGI). Un événement majeur, placé sous le sceau d’une exigence institutionnelle fondamentale de la 5ème République, auquel ont assisté les familles, les autorités administratives, et rehaussé par la présence du Directeur général de la DGI, Eric Boumah.

Dans une salle comble, les 107 impétrants dont 106 inspecteurs centraux et un contrôleur, issus des plus grandes institutions de formation de la sous-région et d’ailleurs  se sont engagés à servir la République gabonaise avec intégrité et probité en qualité d’officier de police judiciaire à compétence spéciale. « Je jure et promets de remplir bien et loyalement, avec exactitude et fidélité, mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et d’observer en tout temps les devoirs qu’elles m’imposent », le libellé prononcé reflète l’aboutissement d’un long parcours de formation .

Ainsi, le Président du tribunal, Jean Gael Ndoubeneni, a rappelé aux impétrants la portée de ce serment et les attentes de l’État. « Ce serment vous lie, il vous oblige, il vous élève. Il consacre votre entrée dans un corps dont les valeurs cardinales sont la probité, l’impartialité et la rigueur. Vous aurez à garantir l’équité fiscale, à lutter contre les fraudes, à sécuriser les recettes publiques et à assurer que chacun contribue selon ses capacités. » a t-il martelé. 

vers un déploiement immédiat sur le territoire national!

Pour le Directeur général des Impôts, Eric Boumah, ces 107 nouveaux agents seront rapidement déployés à travers le pays afin de mettre à profit leurs compétences . « Nous attendons beaucoup d’eux dans la mobilisation des recettes, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire. La digitalisation de l’administration fiscale concerne tout le pays. Ces auditeurs et fiscalistes contribueront à garantir que l’État dispose des ressources nécessaires au développement national. » a t-il souligné.

Au terme de cette audience, le Procureur adjoint, Bridon Romaric Bekwissi Itodjangoue, a rappelé aux nouveaux fonctionnaires l’importance de l’intégrité tout au long de leur carrière. « Le parquet de la République n’oublie rien. Chaque acte illégal sera relevé, instruit et sanctionné. Votre serment est votre bouclier si vous demeurez intègre, mais il devient une lourde charge contre vous si vous trahissez la confiance de l’État. » a t-il conclu.

Notons que ces agents sont principalement issus de l’Institut de l’Économie et des Finances (IEF), de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de Yaoundé, de l’Institut de Formation Fiscale et Douanière de Lomé au Togo, et de l’École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 mai 2026 à 11h49min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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