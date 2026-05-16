Omboué : Perenco renforce le Centre médical avec des équipements de pointe 

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Le Centre médical d’Omboué (CMO) a bénéficié, le 13 mai 2026, d’un important appui de Perenco Oil & Gas Gabon à travers la remise d’équipements médicaux modernes destinés à renforcer les capacités de soins dans le département d’Etimboué. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie RSE de l’opérateur pétrolier dans l’Ogooué-Maritime.

Perenco Oil & Gas Gabon poursuit son engagement en faveur de l’amélioration de l’offre de santé dans la province de l’Ogooué-Maritime. Après Port-Gentil, c’est au Centre Médical d’Omboué que l’entreprise a procédé, le mercredi 13 mai 2026, à une importante remise de matériel médical en présence des autorités administratives et sanitaires locales.

Conduite par le Directeur Général Adjoint de POGG, Nestor Awaurhet, la cérémonie a été marquée par la présence du préfet du département d’Etimboué, Junior Boulikou, du maire de la commune d’Omboué, Edgard Yaya Soumbounou, ainsi que de plusieurs responsables locaux. Cette opération s’inscrit dans la continuité des investissements déjà réalisés par l’entreprise dans cette structure sanitaire. Perenco avait en effet consacré près de 320 millions de FCFA à la réhabilitation, la réfection et la construction de bâtiments du Centre Médical d’Omboué, livrés il y a deux ans.

Un plateau technique renforcé pour le département d’Etimboué

Le Centre Médical d’Omboué joue un rôle stratégique dans la prise en charge des populations du département d’Etimboué. Afin d’améliorer les capacités diagnostiques et les conditions de soins, Perenco a doté l’établissement d’équipements médicaux modernes destinés au laboratoire, à l’hospitalisation et à la maternité.

Vue aérienne du Centre medical d’Omboué © D.R.

Le matériel remis comprend notamment des équipements d’analyses biologiques et de biochimie, des microscopes, des dispositifs de diagnostic, des lits d’hospitalisation, du matériel de consultation, des consommables médicaux essentiels ainsi que du mobilier médical et bureautique.

Le centre a également reçu un appareil de numération sanguine et un système GeneXpert permettant le diagnostic moléculaire automatisé. Une technologie de pointe installée pour la première fois dans cette structure sanitaire. Afin d’assurer la pleine exploitation de ces équipements, Perenco a également pris en charge la formation du personnel médical et technique du centre.

Un partenariat durable avec les autorités sanitaires

Les équipements ont été officiellement réceptionnés par le préfet du département avant leur transmission à la Directrice régionale de la Santé maritime, Raissa Johnson. Une remise accueillie avec satisfaction par le Dr Marius Mukala, responsable du Centre Médical d’Omboué.

À travers cette initiative, Perenco confirme son positionnement comme acteur engagé dans le développement local et le renforcement des services sociaux essentiels dans les zones d’exploitation pétrolière. « La responsabilité sociétale se traduit par des engagements à long terme inscrits dans les localités où nous opérons », souligne l’entreprise, qui affirme vouloir poursuivre ses investissements dans le secteur sanitaire à l’échelle provinciale et nationale.

Dans un contexte où les infrastructures de santé demeurent confrontées à des besoins importants en équipements et en capacités techniques, cet appui apparaît comme un levier majeur pour améliorer l’accès aux soins des populations locales.