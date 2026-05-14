Owendo : l’USS, hôte d’une journée scientifique

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L’Université des sciences de la santé (USS) a accueilli ce mercredi 13 mai 2026 un forum scientifique à l’occasion de la célébration en différée de la journée mondiale de la santé. Placée sous le thème « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science », cette rencontre a permis de mettre en lumière des innovations majeures, à l’instar du traitement à dose unique contre le paludisme, mis au point par les chercheurs du Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL), notamment le Dr Ghyslain Mombo-Ngoma et son équipe.

L’amélioration de l’état de santé des populations figure au cœur des priorités de l’ensemble des acteurs de ce secteur vital. À travers cette journée scientifique, le ministère de tutelle rappelle que le socle d’une politique de santé publique efficace repose sur une science solide, une recherche de qualité et une collaboration étroite entre les différents secteurs concernés.

Un espace de dialogue et de valorisation scientifique

Conscient de l’importance de cette rencontre, Alain Charles Rotimbo a souligné que le forum se veut non seulement une tribune scientifique, mais également un levier pour développer une véritable culture de la décision fondée sur les preuves dans le pays. « Le forum scientifique trouve toute sa pertinence. Il constitue un espace privilégié de dialogue, de partage, de connaissance et de valorisation des travaux de recherche produits par nos institutions, nos universités, nos centres de recherches ainsi que par nos partenaires internationaux », a indiqué le Secrétaire général du ministère de la Santé.

Pour sa part, la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les étudiants de l’USS à jouer leur rôle dans la promotion de la science. « Chers étudiants, vous êtes l’avenir de la santé. Votre rigueur, votre éthique et votre attachement à la science seront déterminants pour bâtir un système de santé plus équitable et performant », a-t-elle insisté.

Quelques innovations et avancées!

Parmi les avancées mises en lumière lors du forum scientifique, on note notamment la présentation officielle du Code de la santé. Le tout 1er depuis 1960, élaboré sur une quinzaine d’années et composé de 4 livres, 14 titres, 57 chapitres, 128 sections, 56 sous-sections et 867 articles. La visite des stands a également permis aux participants de découvrir de nombreuses autres initiatives scientifiques.

Par ailleurs, la mise en œuvre du traitement à dose unique contre le paludisme développé par le CERMEL a constitué un point fort de la rencontre. « Dans notre recherche, nous explorons comment administrer un traitement en une seule fois pour éviter les interruptions de traitement. Nous souhaitons désormais que cette innovation soit adoptée au niveau national », a confié le Dr Ghyslain Mombo-Ngoma, médecin-chercheur au CERMEL.