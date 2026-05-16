Croix rouge gabonaise : une trentaine de volontaires formés au reboisement des mangroves 

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La Croix-Rouge gabonaise intensifie son engagement en faveur de la prévention des catastrophes naturelles à travers une vaste opération de reboisement des mangroves dans la zone de Mindoubé, au sud de Libreville. Dès la semaine prochaine, une trentaine de volontaires formés par l’organisation seront déployés sur le terrain pour restaurer cinq hectares de mangrove dégradée. Cette initiative, soutenue par la Croix-Rouge turque, vise à la fois la protection de l’environnement et la sécurisation des populations vivant dans les zones exposées aux inondations. Les bénévoles auront également pour mission de sensibiliser les riverains à l’importance de préserver cet écosystème fragile, considéré comme une barrière naturelle contre l’érosion et les crues.

Selon Emmanuel Mouketou, coordonnateur national adjoint des programmes à la Croix-Rouge gabonaise, cette phase de formation était indispensable avant le lancement des activités de terrain. « Nous avons voulu renforcer les capacités des volontaires afin qu’ils disposent des connaissances nécessaires pour mener efficacement les actions de sensibilisation et de reboisement », a-t-il expliqué. L’opération se déroulera sur une période d’un mois et mobilisera aussi bien d’anciens que de nouveaux bénévoles. Pour l’organisation humanitaire, cette démarche s’inscrit pleinement dans sa politique de prévention des crises. « La Croix-Rouge intervient souvent après les catastrophes, mais il est tout aussi important d’agir en amont pour limiter les risques », a souligné Emmanuel Mouketou, rappelant que la dégradation des mangroves accentue les risques d’inondations dans plusieurs quartiers de Libreville.

Présent lors de cette session de formation, le Dr Mabicka Iwangou Saint Bickolard, de l’Institut de recherche agronomique et forestière / CENAREST, a alerté sur l’état préoccupant des mangroves du Grand Libreville. Selon lui, la déforestation et la pollution entraînent une diminution progressive des ressources halieutiques, notamment les poissons et les crabes dont dépendent de nombreuses communautés. Il a rappelé que les mangroves gabonaises représentent près de 57 % des mangroves du bassin du Congo, ce qui confère au Gabon une responsabilité majeure dans leur préservation. La formation dispensée aux bénévoles porte notamment sur les techniques de collecte des propagules, de plantation et de suivi des jeunes pousses afin d’assurer le succès du reboisement.

Les responsables du projet insistent également sur la nécessité d’impliquer durablement les populations locales dans la protection de cet environnement. Pour le Dr Mabicka Iwangou Saint Bickolard, la destruction des mangroves est souvent liée à une méconnaissance de leur rôle écologique. Or, ces écosystèmes jouent une fonction essentielle dans la protection des côtes, la préservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire. « Si les mangroves disparaissent, les populations seront davantage exposées aux tempêtes et aux inondations, tandis que les ressources halieutiques risquent de se raréfier », a-t-il averti. À travers cette campagne de reboisement et de sensibilisation, la Croix-Rouge gabonaise espère ainsi encourager une prise de conscience collective en faveur de la protection durable des mangroves.