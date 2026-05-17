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Kinshasa : 13 cas d’ébola confirmés selon l’OMS 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 mai 2026 à 18h27min
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Image illustrative © D.R.
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La République Démocratique du Congo (RDC) est de nouveau confrontée à la menace du virus Ebola. Selon une publication de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) datée du 15 mai 2026, 13 cas ont été confirmés à Kinshasa. Cette annonce intervient dans un contexte où la vigilance reste essentielle, surtout pour les pays voisins comme le Gabon, qui doivent renforcer leurs mesures de prévention. Les autorités sanitaires de Kinshasa travaillent en étroite collaboration avec l’OMS pour contenir l’épidémie et limiter sa propagation.

Les 13 cas confirmés ont été identifiés par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa. Face à cette situation, des mesures d’alerte et de suivi ont été mises en place afin d’identifier rapidement toute personne susceptible d’avoir été exposée au virus. L’OMS souligne l’importance de la communication avec la population, de la sensibilisation sur les symptômes de la maladie et du respect strict des mesures d’hygiène. Ces précautions sont essentielles pour éviter un élargissement de l’épidémie dans la capitale et dans les provinces limitrophes.

Renforcement des capacités de lutte contre Ebola

Pour soutenir les autorités congolaises, l’OMS a dépêché une équipe d’experts spécialisés dans la gestion des épidémies. Parallèlement, l’organisation a acheminé par avion cinq tonnes de fournitures et d’équipements médicaux d’urgence depuis Kinshasa vers Bunia, une des zones stratégiques pour le suivi des cas. Ces mesures visent à renforcer les interventions sur le terrain et à garantir la sécurité des patients et du personnel médical. La coopération internationale et la mobilisation rapide des ressources restent des facteurs déterminants pour limiter la propagation d’Ebola.

La situation actuelle à Kinshasa rappelle que le virus Ebola reste une menace sérieuse pour l’Afrique centrale. Les pays voisins, dont le Gabon, sont appelés à intensifier leur surveillance sanitaire et à préparer leurs équipes de riposte en cas d’apparition de nouveaux cas. La vigilance, la prévention et la coordination entre les autorités locales et les organisations internationales apparaissent comme des priorités pour éviter une propagation plus large. L’expérience des précédentes épidémies montre qu’une réaction rapide et bien organisée peut contenir le virus et sauver des vies, même dans des contextes urbains densément peuplés comme Kinshasa.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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