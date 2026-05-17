Le Canapé Rouge : Can Incesu décrypte le nouveau partenariat Gabon–Turquie

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Dans un contexte marqué par le renforcement des relations entre le Gabon et la Turquie, Gabon Media Time recevra prochainement dans son émission Le Canapé Rouge Son Excellence Can Incesu, ambassadeur de la République de Turquie au Gabon. Cet entretien exclusif permettra de décrypter les nouvelles dynamiques diplomatiques, économiques et sécuritaires qui structurent désormais la coopération entre Libreville et Ankara.

Depuis plusieurs années, la Turquie intensifie sa présence diplomatique et économique en Afrique. Le Gabon n’échappe pas à cette stratégie d’expansion portée par Ankara à travers des investissements, des accords de coopération et une diplomatie économique de plus en plus active sur le continent.

Dans ce contexte, les relations entre Libreville et Ankara connaissent une accélération notable depuis la transition politique engagée au Gabon. La visite officielle du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en Turquie en 2025 avait notamment marqué un tournant important avec la signature de plusieurs accords de coopération dans des secteurs stratégiques.

C’est autour de ces nouveaux enjeux que s’articulera ce numéro du Canapé Rouge, le rendez-vous d’entretien de Gabon Media Time consacré aux personnalités qui influencent les grandes dynamiques politiques, économiques et diplomatiques du pays. Au cours de cet échange, Son Excellence Can Incesu reviendra notamment sur l’état actuel des relations entre le Gabon et la Turquie, plus de soixante ans après l’établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays en 1960.

Investissements, formation et diplomatie économique

Les discussions porteront également sur les projets structurants annoncés ces derniers mois, notamment dans les domaines industriel, énergétique et des infrastructures, avec des investissements turcs attendus dans plusieurs secteurs clés de l’économie gabonaise. La question de la coopération militaire et sécuritaire figurera également parmi les principaux sujets abordés, dans un contexte régional marqué par de nouveaux défis stratégiques et une montée des enjeux liés à la souveraineté et à la modernisation des forces de défense africaines.

Cet entretien permettra aussi de décrypter la stratégie économique de la Turquie en Afrique centrale et les ambitions des entreprises turques au Gabon, à l’image du groupe Summa déjà présent dans plusieurs projets d’envergure sur le continent. Le développement du capital humain et les opportunités offertes aux étudiants gabonais seront également au centre des échanges. Les questions liées aux bourses d’études, à la coopération universitaire et aux perspectives de formation constitueront une partie importante de l’entretien.

À travers ce numéro du Canapé Rouge, Gabon Media Time proposera ainsi une lecture approfondie des nouveaux équilibres diplomatiques qui se dessinent autour du Gabon dans un environnement international marqué par la diversification des partenariats stratégiques.

Un entretien au cœur des enjeux géopolitiques actuels

Au-delà de la coopération bilatérale, cet échange avec l’ambassadeur de Turquie permettra également d’aborder les enjeux géopolitiques liés à la présence croissante d’Ankara sur le continent africain. Dans un contexte où plusieurs puissances cherchent à renforcer leur influence économique, diplomatique et sécuritaire en Afrique, le partenariat entre le Gabon et la Turquie apparaît comme l’un des marqueurs de la recomposition progressive des alliances internationales du pays.

Son Excellence Can Incesu apportera ainsi son éclairage sur les ambitions turques au Gabon et sur la vision stratégique portée par Ankara pour les années à venir. Le Canapé Rouge avec l’ambassadeur de Turquie au Gabon sera prochainement diffusé sur les plateformes de Gabon Media Time et GMTTV.