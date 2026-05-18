A La UneDerniers articlesSOCIETE

Gabon : aucun cas d’Hantavirus détecté et renforcement de la surveillance aux frontières 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 10h34min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Entrée du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

Le Gabon fait preuve de réactivité face aux menaces sanitaires internationales. Le ministère de la Santé a annoncé officiellement ce samedi 16 mai 2026 qu’aucun cas suspect d’Hantavirus n’a été détecté sur l’ensemble du territoire national. Bien que le pays soit totalement épargné pour le moment, les autorités appellent la population à une vigilance accrue en raison d’une alerte émise à l’échelle mondiale.

Selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le communiqué ministériel se veut rassurant : «il n’existe aucun cas suspect ni contact sur le territoire national». Cette mise au point fait suite à la notification récente d’un foyer d’Hantavirus (souche Andes) auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

À l’échelle internationale, 11 cas confirmés ont été recensés. Ces patients, ainsi que leurs cas contacts (testés négatifs), ont tous été rigoureusement placés en isolement à l’étranger.

Renforcement des contrôles aux frontières

Le Dr Nigel Igor Makaya, coordonnateur technique du Centre des opérations d’urgence de santé publique (COUSP), a tenu à rappeler les modes de propagation du virus. La transmission à l’homme se fait principalement par contact direct avec les urines, la salive ou les excréments de rongeurs infectés, ainsi que par l’inhalation de poussières contaminées. Les symptômes initiaux s’apparentent à un état grippal banal, mais peuvent rapidement évoluer vers une détresse respiratoire sévère.

Face à la forte densité du flux mondial des voyageurs, le Gabon a décidé d’anticiper le risque d’importation du virus. Comme le rapporte l’AGP, le gouvernement a ordonné le renforcement immédiat de la surveillance épidémiologique dans les aéroports internationaux du pays. Des campagnes de sensibilisation ciblées vont être déployées à l’attention des voyageurs et des personnels de santé. Par ailleurs, il est fortement recommandé aux populations de procéder à un lavage fréquent des mains, d’assainir les habitations et de lutter contre la prolifération des rongeurs.

Ce que l’on sait de l’Hantavirus

L’Hantavirus désigne une famille de virus principalement hébergés par des rongeurs sauvages (souris, rats, mulots). Contrairement à d’autres virus tropicaux, il ne se transmet qu’exceptionnellement d’homme à homme, à l’exception notable de la souche « Andes » mentionnée dans l’alerte. 

Chez l’être humain, il peut provoquer deux syndromes graves : la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) ou le syndrome cardio-pulmonaire à Hantavirus (SCPH), une forme pulmonaire aiguë dont le taux de létalité reste élevé. À ce jour, il n’existe pas de traitement antiviral spécifique, la prise en charge reposant essentiellement sur le soutien des fonctions vitales en milieu hospitalier.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 10h34min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : Libreville hôte d’une réunion de l’UA sur la paix et la sécurité

18 mai 2026 à 10h05min

Libreville : l’incivisme chronique qui défie l’autorité et enlaidit la capitale

18 mai 2026 à 9h57min

Okala : moins de 50 mètres de route détruite plongent Ciciba et Angondjé dans un calvaire quotidien

18 mai 2026 à 9h46min

Akanda : l’UDB consolide son assise avec l’installation des cellules de base

18 mai 2026 à 9h18min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda
[#Reportage] Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Gabon: à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ?
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR !
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique
S'abonner
Bouton retour en haut de la page