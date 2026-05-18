Gabon : aucun cas d’Hantavirus détecté et renforcement de la surveillance aux frontières 

Ecouter l'article

Le Gabon fait preuve de réactivité face aux menaces sanitaires internationales. Le ministère de la Santé a annoncé officiellement ce samedi 16 mai 2026 qu’aucun cas suspect d’Hantavirus n’a été détecté sur l’ensemble du territoire national. Bien que le pays soit totalement épargné pour le moment, les autorités appellent la population à une vigilance accrue en raison d’une alerte émise à l’échelle mondiale.

Selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le communiqué ministériel se veut rassurant : «il n’existe aucun cas suspect ni contact sur le territoire national». Cette mise au point fait suite à la notification récente d’un foyer d’Hantavirus (souche Andes) auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

À l’échelle internationale, 11 cas confirmés ont été recensés. Ces patients, ainsi que leurs cas contacts (testés négatifs), ont tous été rigoureusement placés en isolement à l’étranger.

Renforcement des contrôles aux frontières

Le Dr Nigel Igor Makaya, coordonnateur technique du Centre des opérations d’urgence de santé publique (COUSP), a tenu à rappeler les modes de propagation du virus. La transmission à l’homme se fait principalement par contact direct avec les urines, la salive ou les excréments de rongeurs infectés, ainsi que par l’inhalation de poussières contaminées. Les symptômes initiaux s’apparentent à un état grippal banal, mais peuvent rapidement évoluer vers une détresse respiratoire sévère.

Face à la forte densité du flux mondial des voyageurs, le Gabon a décidé d’anticiper le risque d’importation du virus. Comme le rapporte l’AGP, le gouvernement a ordonné le renforcement immédiat de la surveillance épidémiologique dans les aéroports internationaux du pays. Des campagnes de sensibilisation ciblées vont être déployées à l’attention des voyageurs et des personnels de santé. Par ailleurs, il est fortement recommandé aux populations de procéder à un lavage fréquent des mains, d’assainir les habitations et de lutter contre la prolifération des rongeurs.

Ce que l’on sait de l’Hantavirus

L’Hantavirus désigne une famille de virus principalement hébergés par des rongeurs sauvages (souris, rats, mulots). Contrairement à d’autres virus tropicaux, il ne se transmet qu’exceptionnellement d’homme à homme, à l’exception notable de la souche « Andes » mentionnée dans l’alerte.

Chez l’être humain, il peut provoquer deux syndromes graves : la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) ou le syndrome cardio-pulmonaire à Hantavirus (SCPH), une forme pulmonaire aiguë dont le taux de létalité reste élevé. À ce jour, il n’existe pas de traitement antiviral spécifique, la prise en charge reposant essentiellement sur le soutien des fonctions vitales en milieu hospitalier.