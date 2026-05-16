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Joseph Mamboungou : « le cinéma et la littérature doivent revaloriser les cultures africaines »

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 19h54min
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Pr. Joseph Mamboungou, Ecrivain © GMT
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Invité de l’émission Ligne de Mire, diffusée le dimanche 10 mai dernier sur Gabon Media Time, le professeur, écrivain et ancien diplomate Joseph Bill Mamboungou a abordé la question de la préservation de la culture dans un monde en constante mutation. Selon lui, la richesse de ces traditions attire les regards du monde entier. Pour l’écrivain, les moyens les plus efficaces de valoriser ces cultures sont le cinéma et la littérature.

Originaire d’Iboundji dans la province de l’Ogooué-Lolo, Joseph Bill Mamboungou fait partie des grandes figures de la littérature gabonaise attachées à la valorisation des cultures africaines. L’auteur de La mémoire du camp de Boys ou encore Le Destin d’un Guerrier a expliqué l’importance de connaître sa propre culture avant d’adopter celle des autres. « C’est théorique, si vous n’avez pas votre propre culture, vous ne pouvez ni comprendre celle des autres ni transmettre quoi que ce soit », a-t-il souligné.

La connaissance de sa culture, clé des échanges entre nations

Pour le professeur Joseph Bill Mamboungou, les cultures africaines fascinent le monde et méritent d’être mises en lumière. « Le cinéma et la littérature doivent revaloriser les cultures que nous avons inventées avant l’arrivée des blancs. Elles attirent encore aujourd’hui des curieux, y compris des missionnaires ou des européens qui viennent pour s’initier à nos traditions. Ce n’est pas seulement par curiosité, c’est parce qu’il s’agit d’une alternative différente, de croyances différentes », a-t-il précisé. 

Les traditions africaines constituent l’essence de l’identité et servent de repères. « Ce sont nos cultures qui nous tiennent en vie. Nous sommes d’abord des Africains. Il faut montrer aux autres, par nos traditions, que nous avons nous aussi inventé des choses qui peuvent attirer », a -t-il insisté. Pour Joseph Bill Mamboungou, c’est en partant de sa propre culture que l’on peut recevoir et mieux comprendre celle des autres. Livres et productions audiovisuelles deviennent ainsi des outils essentiels pour transmettre aux générations futures leur identité et leurs origines.

Ancien ambassadeur et écrivain, Pr. Joseph Bill Mamboungou rappelle avant tout que la culture africaine doit être valorisée et préservée. Sa carrière diplomatique et académique, combinées à son engagement littéraire, font de lui une figure incontournable de la promotion et de la préservation de l’héritage ancestral.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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