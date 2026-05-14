Africa Forward : Macron annonce 23 milliards d’euros d’investissements en Afrique

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Réunis à Nairobi au Kenya à l’occasion du sommet « Africa Forward », plusieurs chefs d’État africains et dirigeants d’entreprises ont participé à une rencontre destinée à redéfinir les relations économiques entre la France et le continent africain. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de 23 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’Afrique. Selon plusieurs médias internationaux, dont Reuters et l’Associated Press, cette enveloppe comprend 14 milliards d’euros provenant d’entreprises et d’institutions françaises, ainsi que 9 milliards d’euros mobilisés par des investisseurs africains.

Ces financements viseront principalement des secteurs jugés stratégiques pour la croissance du continent, notamment la transition énergétique, le numérique, l’intelligence artificielle, l’agriculture, la santé et l’économie bleue. Emmanuel Macron a affirmé que cette initiative traduit une nouvelle approche du partenariat entre la France et l’Afrique, basée davantage sur le co-investissement que sur l’aide publique traditionnelle. Le chef de l’État français a également insisté sur la nécessité pour l’Europe et l’Afrique de construire une « autonomie stratégique » face aux grandes puissances économiques mondiales.

Refonder les relations Afrique-France

Le sommet Africa Forward constitue un symbole fort de cette nouvelle orientation diplomatique. Organisé pour la première fois dans un pays anglophone, le Kenya, il intervient dans un contexte de recul de l’influence française dans plusieurs pays francophones d’Afrique de l’Ouest. Plus de 30 dirigeants africains, ainsi que des milliers d’acteurs économiques, ont pris part aux échanges axés sur l’innovation, les investissements et les partenariats économiques. Le président kényan William Ruto a lui aussi plaidé pour des relations fondées sur l’égalité et les intérêts mutuels, loin des logiques d’assistance ou de dépendance.

Selon l’Élysée, les investissements annoncés devraient permettre la création de plus de 250 000 emplois directs en Afrique et en France. Plusieurs grandes entreprises françaises, parmi lesquelles TotalEnergies, Orange ou encore Schneider Electric, ont confirmé leur volonté de renforcer leur présence sur le continent africain. Malgré certaines critiques liées au passé colonial de la France et aux tensions diplomatiques récentes dans certains pays africains, Paris tente désormais de repositionner sa stratégie autour du développement économique, de l’innovation et des partenariats d’affaires.