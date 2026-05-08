Gabon : Olam Palm et Olam Rubber réaffirment leurs ambitions agricoles et industrielles

Ecouter l'article

Reçus en audience par le Vice-Président de la République, les dirigeants d’Olam Palm Gabon et d’Olam Rubber Gabon ont présenté leurs activités, leurs projets structurants et leurs engagements en matière de développement durable. Les deux entreprises revendiquent plus de 10 000 emplois générés au Gabon et annoncent la poursuite de leurs investissements malgré d’importants défis opérationnels.

Le groupe Olam consolide son positionnement comme l’un des principaux acteurs agro-industriels du Gabon. À la faveur d’une audience accordée par le Vice-Président de la République, les responsables d’Olam Palm Gabon et d’Olam Rubber Gabon ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat avec l’État gabonais autour des enjeux agricoles, industriels et sociaux. Conduite par Darshan Raiyani, Président-Directeur général du Groupe Olam, la délégation comprenait également Christophe Eyi, Directeur général des deux filiales gabonaises, ainsi que Quentin Meunier, Senior Vice President en charge du développement durable. Cette rencontre a permis de faire le point sur les activités du groupe et les perspectives de développement au Gabon.

Plus de 10 000 emplois revendiqués par le groupe

Au cours des échanges, les responsables d’Olam ont mis en avant leur contribution à l’économie nationale, affirmant que leurs activités génèrent aujourd’hui plus de 10 000 emplois directs et indirects sur l’ensemble du territoire. Les deux entreprises se présentent désormais comme des acteurs structurants des filières palmier à huile et hévéa, avec un impact économique significatif dans plusieurs provinces du pays. Le groupe a également insisté sur son rôle dans le développement des communautés riveraines et la transformation agricole locale.

Cette audience intervient dans un contexte où le Gabon cherche à accélérer la diversification de son économie à travers le développement des filières agricoles et agro-industrielles.

Des projets de grande ampleur autour de l’environnement et de l’emploi

Les dirigeants d’Olam ont également détaillé plusieurs projets structurants engagés dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale. Parmi eux figure un projet de barrière électrique de plus de 1 200 kilomètres destiné à limiter les intrusions d’éléphants dans les plantations.

Ce dispositif, présenté comme l’un des plus ambitieux du continent africain, vise à répondre à une problématique devenue critique pour certaines exploitations agricoles. Selon les responsables du groupe, les dégâts causés par les éléphants affecteraient jusqu’à 46 % des surfaces agricoles dans certaines zones de production. Autre chantier majeur : un programme d’irrigation couvrant plus de 13 000 hectares afin de renforcer la résilience des plantations face au stress hydrique, dans un contexte de changement climatique de plus en plus marqué.

Une stratégie axée sur la durabilité et l’insertion des jeunes

Olam Palm Gabon a également mis en avant sa certification RSPO, considérée comme l’un des standards internationaux les plus exigeants en matière de production durable d’huile de palme. Sur le plan social, le groupe affirme poursuivre un programme d’insertion professionnelle de 1 500 jeunes Gabonais, avec une nouvelle phase prévoyant 400 recrutements supplémentaires. À cela s’ajoute le développement de plantations villageoises d’hévéa dans le nord du pays, générant, selon l’entreprise, plus de 500 millions FCFA de chiffre d’affaires et une centaine d’emplois directs.

Le Vice-Président de la République a salué l’engagement des deux entreprises après plus de quinze années de présence au Gabon, tout en encourageant la poursuite des investissements. À travers cette audience, Olam Palm Gabon et Olam Rubber Gabon cherchent ainsi à consolider leur image de partenaires stratégiques de l’État, dans un environnement où les enjeux liés à l’emploi, à la durabilité et à la souveraineté économique occupent une place de plus en plus centrale.