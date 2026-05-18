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Gabon : Libreville hôte d’une réunion de l’UA sur la paix et la sécurité

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 10h05min
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Une vue du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba © D.R.
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Le Gabon s’apprête à accueillir un rendez-vous diplomatique de premier plan. La Commission de l’Union africaine (UA) a annoncé l’organisation, les 21 et 22 mai 2026 à Libreville, de sa 17e réunion de haut niveau dédiée à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Placée sous le haut patronage de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA, cette retraite se tiendra sous le thème : « Renforcer les cessez-le-feu, le dialogue national et la réconciliation pour une paix durable ». L’événement réunira un parterre prestigieux de dirigeants, d’anciens chefs d’État, de membres du Panel des Sages, ainsi que des envoyés spéciaux de l’UA et des Nations Unies.

En prélude à cette grande messe, la journée du 20 mai sera marquée par d’importantes réunions statutaires à huis clos. Parmi elles, la 4e retraite conjointe entre l’UA et l’ONU revêt une importance capitale. Cette session aura pour objectif de solidifier la coopération stratégique entre les deux organisations à travers une coordination et des actions concertées, conformément au Cadre conjoint UA-ONU pour la paix et la sécurité.

Des recommandations concrètes pour l’avenir

Durant deux jours, les participants alterneront entre séances plénières et entretiens thématiques. Les débats se concentreront sur l’application concrète des accords de cessez-le-feu et sur l’inclusion cruciale des femmes et des jeunes dans les processus de résolution de crises, notamment via les réseaux FemWise-Africa et le Réseau des Jeunes Sages. De plus, d’anciens chefs d’État africains partageront leurs retours d’expérience sur la gouvernance et la médiation sur le continent.

Ce séminaire de haut niveau devrait déboucher sur l’adoption de recommandations majeures visant à moderniser l’architecture de diplomatie préventive et de gestion des conflits de l’Union africaine. En accueillant cette rencontre, le Gabon réaffirme son rôle central de facilitateur de dialogue sur la scène panafricaine.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 10h05min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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