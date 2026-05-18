Akanda : l’UDB consolide son assise avec l’installation des cellules de base

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La délégation provinciale de l’Estuaire de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a réuni, ce dimanche 17 mai 2026, militants, sympathisants et responsables locaux de la commune d’Akanda, dans le cadre de l’opération de consolidation de ses structures territoriales. Cette rencontre politique intervient dans un contexte marqué par les récents succès électoraux du parti à l’échelle nationale. Conduite par Séraphin Moundounga, représentant le secrétaire général empêché, la délégation avait pour mission principale l’installation officielle des cellules de base des premier et deuxième arrondissements de la commune.

À cette occasion, plusieurs responsables locaux ont été désignés pour porter l’action politique du parti sur le terrain. Délégués d’arrondissements, délégués administratifs, représentants des femmes et des jeunes, ainsi que trésoriers et trésoriers adjoints auront désormais la responsabilité d’animer les structures de proximité de l’UDB à Akanda. Prenant la parole devant les nouveaux promus dont la désignation s’est faite par consensus, le secrétaire général adjoint du parti, Éloi Nzondo, a exhorté chacun à faire preuve d’humilité, de discipline et de loyauté envers les idéaux du mouvement. « En politique, on ne vient pas servir son mentor, on vient servir la communauté », a-t-il rappelé, insistant sur l’importance de privilégier l’intérêt collectif.

Des militants de l’UDB d’Akanda venus assister à l’installation des responsables des cellules de base © GMT

Être des relais de l’action gouvernementale

Les responsables installés auront notamment pour mission de renforcer l’implantation de l’UDB dans les différents quartiers de la commune, avec pour objectif de conquérir de nouveaux sièges lors des prochaines échéances électorales. Le parti entend également accroître sa représentation au sein des conseils locaux des deux arrondissements d’Akanda. Ces structures de base devront aussi jouer un rôle de proximité auprès des populations, en relayant les orientations et les actions menées par les autorités publiques.

S’adressant aux nouveaux animateurs politiques du parti, Séraphin Moundounga a insisté sur la nécessité de maintenir un contact permanent avec les habitants afin d’expliquer le sens des réformes engagées par le chef de l’État. Il a notamment cité l’exemple de la réforme du Code de la nationalité, présentée comme une avancée majeure nécessitant un important travail de sensibilisation. La réorganisation des structures locales à Akanda confirme la volonté de l’UDB de consolider durablement son influence politique et de renforcer son avance stratégique face aux autres formations du pays.